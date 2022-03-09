أسامة دياب



أكد السفير الألماني لدى البلاد استيفان موبس أن ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا لا يمكن أن يطلق عليه صراعا بين بلدين، بل هو غزو لدولة مسالمة في مخالفة صريحة لجميع القوانين والأعراف الدولية.



وأضاف موبس أن ما يحدث في أوكرانيا كارثة حيث يقتل الأبرياء ويدمر جميع ما تم بناؤه بعد الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الحروب لم تكن يوما حلا لأي قضية، مستغربا أن تقوم دولة متحضرة وتاريخية وملتزمة بالتعاليم المسيحية مثل روسيا بهذا الغزو لدولة جارة لها.



وعن استمرار تدفق الغاز الروسي الى أوروبا على الرغم من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو قال: رأيتم العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على روسيا بموافقة 141 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي رفضت الغزو من أجل وقف ما يحدث، أما بالنسبة لتدفق الغاز الروسي لأوروبا، فربما يمكن ان يكون ضمن الخطوة المقبلة مستقبلا في العقوبات في حال لم تستوعب روسيا الرسالة التي وجهتها لها 141 دولة.



ووجّه شكره العميق للكويت وقيادتها ووزير خارجيتها لوقوفهم مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولكونهم ضمن الـ 141 دولة التي رفضت الغزو، مشيرا إلى أن أوكرانيا تعيش ما عاشتها الكويت عام 1990، حيث إن الكويت كانت تدرك مدى الحاجة الى الأصدقاء الذين يقفون معها خلال وقت الشدائد، معربا عن شكره مرة أخرى للكويت على موقفها.



وتابع: لدينا نحو مليون ونصف لاجئ أوكراني حاليا منهم 50 ألف في ألمانيا، ولكن هناك أعدادا كبيرة منهم في پولندا ورومانيا وبلاد أخرى، ملمحا إلى أن الموقف الأوروبي لم يكن بطيئا كما يعتقد البعض بل كانت هناك ردود فعل سريعة من جميع أعضاء الاتحاد تجاه ما حدث، موضحا أن الاتحاد ليس مؤسسة عسكرية كما أن «الناتو» هو حلف دفاعي، لافتا إلى أن الشعوب هي من تدفع ثمن هذه الحروب.