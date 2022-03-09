عبدالله الراكان



نظم ديوان بهمن مساء اول من امس في ضاحية عبدالله السالم بطولة الكيرم الثانية بحضور جمع كبير من هواة اللعبة الشعبية، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية في الكويت.



في هذا السياق، قال النائب خليل الصالح إن الحضور الكبير في بطولة الكيرم هو رغبة شبابية في ممارسة الرياضات الشعبية والاجتماعية متقدما بالشكر لديوان بهمن على هذه المبادرة الطيبة التي جمعت الشباب في مكان واحد، متمنيا ان تتنقل هذه البطولة الى جميع دواوين الكويت.



من جانبه، قال منظم البطولة عيسى بهمن ان هذه النسخة الثانية التي ينظمها الديوان، حيث ان البطولة الاولى كانت بمشاركة 32 فريقا والحالية شارك فيها 64 فريقا، مشيرا الى ان اولوية المشاركة لأسبقية التسجيل، حيث ان عدد المسجلين في البطولة 108 فرق، لافتا الى ان البطولات القادمة ستكون على نطاق اكبر واوسع وتستوعب الجميع.



وأضاف بهمن ان هناك توجها لتكون البطولة على مستوى دول الخليج العربي، وجار التنسيق لتحقيق ذلك، مؤكدا ان الجوائز المخصصة للبطولة الثانية يحصل صاحب المركز الاولى على 1000 دينار، بالإضافة الى طاولة كيرم والحاصل على المركز الثاني يحصل على 500 دينار بالإضافة الى طاولة كيرم بالإضافة الى جوائز اخرى مخصصة من الشركات الراعية للبطولة، لافتا الى ان الهدف من البطولة تشجيع هواة هذه اللعبة الكويتية على ممارستها والتي تعتبر في الكثير من الدواوين نشاطا مهما، موكدا ان الديوانية هي الملاذ الأول للشاب الكويتي، وهي من عادات الشعب الكويتي وكل عوائل الكويت لها دواوين خاصة بها سواء كانت في البيوت او في مناطق اخرى.



وفي السياق ذاته، سألت «الأنباء» رواد الدواوين عن نوعية الانشطة في الديوانية في السابق والحاضر، وما تمثله للكويتي في الوقت وهل ما زالت تحتل المكانة ذاتها من اهتمام وعادات الكويتيين في ظل تطور اماكن الترفيه الاخرى.



في البداية، اكد د.محمد اكبر ان الديوانية هي المكان والاهتمام الاكبر للشاب الكويتي، مشيرا الى ان الديوانية احببناها منذ الصغر واخذنا حبها من كبار السن وهي مكان لتجمع الاصدقاء والعائلة مضيفا ان الشباب الذين يقصدون المقاهي فقط لمشاهدة مباريات كرة القدم وتدخين (الشيشة) مؤكدا انه بعد انحسار جائحة كورونا بدأت الكثير من الديوانيات بمزاولة انشطتها وتنظيم البطولات في الالعاب الشعبية الممتعة.



وبدوره، اكد عبدالرضا بهمن ان الديوانية من تراث اهل الكويت وهي المتنفس الاول للشعب الكويتي وهي شيء نادر لاتجده في دول العالم سواء الكويت، موكدا انها اساس الديموقراطية الكويتية مشيرا الى ان الديوانية في السابق لا تختلف عن الوقت الحالي خاصة في الانشطة، حيث كنا في السابق ننظم البطولات في الالعاب الشعبية ونتبادل اطراف الحديث في جميع المجالات مطالبا الشباب الكويتي بالمحافظة على الديوانية وسمعتها لأنها تحمل اسماء العوائل الكويتية.



ومن جهته قال بوحامد ان الدواوين منذ القدم كانت تمارس فيها الكثير من الانشطة لعبة الدامة والكيرم والورق، مشيرا الى ان الكثير من دواوين الكويت يمارس فيها لعبة الكيرم، موكدا ان الديوانية هي المتنفس الوحيد للكويتين في جميع اعمارهم.



ومن جانبه اكد حسين ملا يوسف ان الديوانية هي مكان للتعارف ولتغيير الجو العام لدى الشاب الكويتي ولتبادل الافكار، مشيرا الى ان الديوانية مكان لتجمع جميع اطياف المجتمع لافتا الى الانشطة في الدواوين مهمة لممارسة الهواية وتقويتها.



وبدوره، اكد عبدالامير بهمن ان الاقبال على الدواوين لدى الشباب في هذه الايام جيد، داعيا الشباب الى المحافظة على هذه العادة الطيبة مشيرا الى الانشطة في دواوين الماضي تقريبا متشابهة حيث كنا نمارس الكثير من الالعاب في الديوانية مثل الدامة والورق موكدا ان الديوانية في الكويت هي مجلس امة مصغر يتباحث في قضايانا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مؤكدا ان يحث الابناء على الحضور للدواوين لانها تقوي العلاقات الاجتماعية والانسانية.



ومن جانبه، اكد حمد عبدالرضا ان الانشطة في الدواوين لاتقل اهمية عن خارجها وهي مكان لتجمع وممارسة الرياضة في بعض الالعاب الشعبية مشيرا الى ان الكثير من الدواوين تنظم مثل هذه الانشطة التي تنمي المهارات في الالعاب الشعبية.