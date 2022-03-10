الفخر الوطني للشباب الكويتي قوي ومفعم بالحيوية، ولا يمكن لأحد إنكار ذلك، خاصة خلال شهر فبراير، حيث يحتفل الكويتيون في أرجاء البلاد بالعيد الوطني وعيد التحرير، حيث هواء الربيع الصحو المنعش والشمس المشرقة يصنعان جوا مثاليا للاحتفال في جميع أنحاء الكويت. وحرم الجامعة الأمريكية الدولية (AIU) يعتبر مكانا رائعا لاستضافة هذا الاحتفال، كما سنحت الفرصة هذا الشهر، نظراً لأن الفعاليات التي مهدت للاحتفال الكبير بدأت منذ 22 فبراير، واستمرت بشكل يومي تقريبا طوال شهر فبراير.



وتسعى الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت جاهدة إلى تزويد طلابها بتجربة تعليم عال أمريكية حقيقية، وذلك من خلال تقديم العديد من البرامج الأكاديمية والتي تتميز بالإتقان والصرامة، بالإضافة إلى توفير حياة جامعية تتميز بالجاذبية والنظام.

بيد أن استضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الأكاديمية والمناسبات الاجتماعية المتميزة في أنحاء الحرم الجامعي، يمنح الطلاب الفرصة للتفاعل مع الآخرين من خلال تطوير مهاراتهم الأساسية في التخطيط وإدارة الوقت والتواصل، ما يجعلهم مصدر جذب لأصحاب الأعمال بعد التخرج. وهو ما يعطي الطلاب الفرصة للمشاركة في الأحداث حيث يتم تشجيعهم على الانضمام إلى الأندية التي تدعمها الجامعة والتي تساعد في تسهيل تنظيم الفعاليات التي تقام في حرم الجامعة.



وكان أحد هذه الفعاليات مهرجان العيد الوطني وعيد التحرير الذي أقيم في 22 فبراير 2022، حيث افتتح الحفل المتحدث الضيف السفير جمال النسفي، الذي خاطب مجتمع الجامعة الأمريكية الدولية بالكويت، وعبر عن تقديره للكويت.



وبعد إلقاء خطابات ترحيب من نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية ومدير قسم الأنشطة الطلابية، طالع الطلاب مجموعة متنوعة من العناصر الثقافية، منها الرقص والموسيقى المحلية، وأيضا بازار مفتوح يقوده الطلاب لبيع كل شيء بدءا من الحلويات، والأواني المصنوعة يدويا ووصولا بإعداد الشاي والقهوة العربية الأصيلة.



وكان جلياً من الأضواء المتألقة التي عمت المكان أن جميع الحاضرين كانوا يقضون وقتاً رائعاً، وذلك لأنه من المهم أن يدرك الطلاب من هم ومن أين أتوا، حيث تعتبر المشاركة في أحداث كهذه أمراً مهماً لترسيخ هوية وطنية قوية، وسليمة.