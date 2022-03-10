آلاء خليفة



هنأ رئيس الجامعة العربية المفتوحة في الوطن العربي د.محمد الزكري عبر اتصال مرئي طالبات كلية دراسات الحاسب الآلي في جدة وداد القثمي ونجود بنت محفوظ وأميرة المشجري على فوزهن بالمركز الثاني في هاكاثون جدة الإبداعي، وذلك على مشروعهن «تطبيق لوحات السيارات الذكية» الذي قدمنه ضمن مسار الإبداع الأمني لتطبيقات المرور.

وعبر الزكري عن سعادته بهذا الإنجاز قائلا: «نبارك لطالباتنا فوزهن في هاكاثون جدة ونفخر بتميز طلبتنا الدائم المشرف للجامعة العربية المفتوحة، وهذه الإنجازات المتكررة ليست غريبة عليهم، نظرا لما تتميز به الجامعة العربية المفتوحة من مناهج وبرامج أكاديمية حديثة في مجال علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات ومساراتها المختلفة والمواكبة لاحتياجات العصر وحاجة سوق العمل».

وتتمحور فكرة تطبيق «لوحات السيارات الذكية» حول استخدام لوحات ذكية للسيارات مزودة بتقنية الـ RFID Tag يتم من خلالها رصد السيارات عبر تقنية الـ RFID Reader بدلا من الكاميرات المستخدمة حاليا، وتزويد الجهات المعنية بالحركة المرورية لرصد الزحام والحوادث المرورية.