صاحب السمو شهد أداء اليمين الدستورية لأحمد النواف وطلال الخالد وعزّى الرئيس الباكستاني بوفاة رئيس باكستان الأسبق

الأمير لوزيري الداخلية والدفاع: تطبيق القانون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن

التعاون مع السلطة التشريعية لتلبية آمال وتطلعات المواطنين بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع

مريم بندق

وجّه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، إلى ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك عقب تأدية الوزيرين اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

وعلى صعيد تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد من النواب د.حسن جوهر وخالد العتيبي ومهند الساير، وعما إذا كانت ستتم مواجهته، قالت مصادر: إن مواجهة الاستجوابات نهج الحكومة الجديدة، وهذا ما ترجمه الوزراء الثلاثة الذين قدمت لهم استجوابات، لافتة إلى ان تفنيد استجواب الخالد قرار يعود الى سموه.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن مجلس الوزراء لم يعقد جلسة استثنائية أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

هذا، وعلمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يصدر مشاريع مراسيم بتعيين قياديين جدد في جلسته الإثنين الماضي، باستثناء مشروعي مرسومين بتعيين الشيخ أحمد النواف بمنصب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، والشيخ طلال الخالد بمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

وردا على سؤال حول وجود مؤشرات من عدمه قريبا بالموافقة على إصدار مشاريع مراسيم بتعيين قياديين جدد لسد الشواغر الحالية في مناصب الوكلاء والوكلاء المساعدين ورؤساء بعض الهيئات الحكومية وغيرها، أجابت المصادر: هذا البند يأتي على باب «ما يستجد من أعمال».

وفي مزيد من التفاصيل فقد استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، حيث قدم لسموه الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، والشيخ طلال الخالد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.



وقد وجههما سموه بتوجيهاته السامية على ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا سموه الى أهمية التعاون مع السلطة التشريعية لتلبية آمال وتطلعات المواطنين بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع، متمنيا لهما التوفيق والسداد.



وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.



وكان صدر مرسوم أميري بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.



وفيما يلي نص المرسوم:



مرسوم رقم (56) لسنة 2022 بتعيين وزيرين



بعد الاطلاع على الدستور



وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجرية الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.



وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة.



وعلى المرسوم رقم 48 لسنة 2022 بقبول استقالة وزيرين.



وعلى المرسوم رقم 49 لسنة 2022 بتعيين وزيرين بالوكالة.



وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.



رسمنا بالآتي:



مادة أولى



يعين كل من:



1 - الفريق أول متقاعد أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.



2 - طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.



مادة ثانية



على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس د. عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق محمد رفيق ترار، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس د. عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق محمد رفيق ترار، متمنيا لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

السيرة الذاتية للوزيرين النواف والخالد



الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح

ولد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في الكويت عام 1956 في عهد المغفور له سمو أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، طيب الله ثراه، تلك الحقبة المهمة من تاريخ دولة الكويت حيث تزامن مولده مع صدور دستور دولة الكويت ونيل البلاد استقلالها التام، وترعرع مع الديموقراطية الكويتية الوليدة وبرلمانها المنتخب.

وإذا أضفنا إلى تلك النشأة أن الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح هو الابن الأكبر لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، الذي تدرج في المناصب الحكومية وزيرا للداخلية والدفاع ونائبا لرئيس الحرس الوطني وصولا لولاية العهد ومسند الإمارة، لاستطعنا على الفور كشف أسرار نجاح مسيرته كرجل دولة من الطراز الأول، تمكن من وضع بصمات مميزة في جميع المناصب التي تولاها وصولا لدفة القيادة نائبا لرئيس الحرس الوطني.

تلقى الشيخ أحمد تعليمه - كما غيره من أبناء الكويت - في المدارس الكويتية التي كانت قبلة للتعليم لأبناء المجتمع الخليجي وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت.

وبعد دورات عسكرية مكثفة عُين الشيخ أحمد نواف الأحمد برتبة ملازم أول في وزارة الدفاع عام 1985.

وبعدما أثبت جدارته في العمل العسكري التحق بالإدارة العامة بقوة الشرطة بتاريخ 5 مارس 1986 برتبة نقيب.

مناصب أمنية:

واصل الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح العمل في المؤسسة الأمنية وتدرج في الرتب العسكرية حتى تمتع بكل مقومات القائد العسكري والأمني فنال ثقة القيادة السياسية وشغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية.

ثم شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية.

نجاح رياضي:

الشخصية القيادية التي أصقلتها التجارب في العمل العسكري والأمني زودته بعوامل النجاح في المجال الرياضي فقد نال الشيخ أحمد النواف عضوية الجمعية العمومية للنادي العربي، وأصبح مديرا للكرة في العصر الذهبي لذلك النادي العريق وعضوا للاتحاد الكويتي لكرة القدم في عام 1988.

ونظرا لخبراته التدريبية والإدارية والرياضية فقد تمت تزكيته رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة لعدة فترات، فضلا عن ترؤسه لاتحاد الشرطة الكويتي.

محافظا لحولي:

بعد أن تقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح عن العمل في وزارة الداخلية برتبة فريق أول متقاعد، لم يؤثر الراحة واستأنف خدماته الجليلة في خدمة الوطن فتم تعيينه محافظا لحولي عام 2014 بدرجة وزير وتمكن بفضل خبراته الواسعة من إحداث نقلة نوعية في المحافظة نالت إشادة المسؤولين والقيادة السياسية حيث دشن حزمة مشروعات تطويرية بالتعاون مع الجهات الحكومية طورت من البنى التحتية وحققت الراحة للمواطنين والمقيمين وأبرزت الوجه الحضاري للبلاد.

ثقة سامية:

وتوج الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح مسيرته الناجحة في خدمة الوطن بنيل الثقة السامية من القيادة السياسية بتعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني في العام 2020 بدرجة وزير ليكون السند لسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني بمتابعة التطوير والإنجاز على نهج سلفه من القادة الحكماء.

الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

ولد الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في20/12/1961

المؤهل العلمي: بكالوريوس إدارة أعمال - 1982، ماجستير ادارة اعمال - 1986.

الخبرات العملية:

1 - شركة نفط الكويت (3/1/1983 - 12/11/2001): 3/1/1983 - محلل (تحت التطوير)، 1/4/1983 - آمر إداري (تحت التطوير)، 25/10/1986 - ناظر قسم التوظيف، 13/1/1990 - ناظر عام دائرة العلاقات، 20/3/1999 - مدير مجموعة العلاقات العامة، 11/2/2001 - مدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام.

2 - مؤسسة البترول الكويتية (من 13/11/2001 لتاريخه): 13/11/2001 - المساعد التنفيذي للعضو المنتدب (العلاقــات العامــة والإعـــلام)، 27/5/2002 - المساعد التنفيذي للعضو المنتدب (العلاقات الحكومية والبرلمانية والإعلام)، 4/8/2002 - المساعد التنفيذي للعضو المنتدب (المشاريع والعلاقات الحكومية والبرلمانية والإعلام).

محافظ العاصمة منذ مارس 2019.

كما شغل منصب العضو المنتدب للخدمات البترولية بمؤسسة البترول ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات القطاع النفطي.