استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين الشقيقة فوزية بنت عبدالله زينل والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.



حضر المقابلة عضو مجلس الأمة رئيس بعثة الشرف مبارك عبدالله فهاد العجمي ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل آل سعود ورؤساء مجالس إدارات شركتي الاتصالات السعودية والكويتية وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.



هذا، وقد أهدوا سموه قفل ومفتاح باب الكعبة المشرفة لهذه المناسبة.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب.



من جانبه، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر بيان امس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.