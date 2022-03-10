استضافة الرياض للمعرض تعد نجاحاً كبيراً يضاف إلى رصيد النجاحات التي حققتها المملكة



أكد سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد أن استضافة المملكة لمعرض الدفاع العالمي في الرياض تعد نجاحا عالميا يضاف إلى رصيد النجاحات التي حققتها السعودية.



وقال الشيخ علي الخالد في تصريح لـ «كونا» أمس الثلاثاء عقب زيارة قام بها لمعرض الدفاع العالمي إن ما شهدناه من تنظيم رائع والتجهيزات المبهرة في المعرض يعكس الجهود الجبارة المبذولة في إقامة المعرض من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية.



وشدد على ان المشاركة الكبيرة التي يشهدها المعرض تبين الثقة العالية لدى المصنعين والمطورين بالقدرات السعودية الاحترافية باستضافة وإقامة مثل هذه المحافل العالمية، لافتا إلى الحضور الكبير من زوار ووفود عسكرية من مختلف دول العالم.



وأكد أن المعرض يأتي تماشيا مع طموح المملكة لتطوير القوى الوطنية العاملة، حيث يستعرض برنامج «مواهب المستقبل» فرص التطور المهني وبرامج التدريب في القطاع بمشاركة خمسة آلاف طالب وطالبة من المتميزين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والحوسبة وتركيزه على الأنشطة التثقيفية والتفاعل العملي مع التقنيات واستضافة نخبة من المتحدثين الملهمين والمرشدين حول المسارات الأكاديمية والمهنية المختلفة بالقطاع.



وأشاد بما يقدمه المعرض أيضا من خلال «مركز القيادة والتحكم» حيث يحاكي القيادة الاستراتيجية في مجالات التوافق العملياتي ويستعرض مجالات القيادة والتحكم والاتصالات وأجهزة الحاسوب والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع تحت مفهوم مركز العمليات المشتركة.



وأكد أن نجاح استضافة السعودية لهذا المعرض والمحافل العالمية يعد نجاحا لكل دول الخليج ونفتخر به، معربا عن خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولقيادة وشعب المملكة العزيز على نجاح المعرض.