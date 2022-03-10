سامح عبدالحفيظ



رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الجلسة التكميلية لعدم اكتمال النصاب.



وبعد رفع الجلسة قدم النواب خالد العتيبي ود.حسن جوهر ومهند الساير استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد جاء في ٣ محاور.



بعد ذلك، أعلن الرئيس الغانم عن تسلمه الاستجواب، وقال الغانم في تصريح صحافي «وفقا للإجراءات اللائحية، فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب المكون من ثلاثة محاور وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة».



وأعلن النائب سعود أبوصليب عن تأييده الاستجواب المقدم من قبل النواب د.حسن جوهر وخالد العتيبي ومهند الساير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



وقال أبوصليب، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إنه مازال على قناعته التي تكونت في دور الانعقاد الأول بأن النهج الحكومي الحالي لا يصلح لإدارة بلد.



وشدد على أنه «على قناعة تامة بنظافة يد وثوب سمو الشيخ صباح الخالد، ويكن احتراما شديدا لشخص سموه»، مضيفا «ان نظافة الثوب ونظافة اليد لا تكفي لإدارة شؤون بلد».



وبين أنه «بناء على ذلك فإنه يؤيد بشدة الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء، حرصا على البلد ومصالح أبناء الشعب».



وقال النائب ثامر السويط: إن إرادة الأمة تعلو ولا يُعلى عليها، وأضاف: رددنا ذلك في كل زمان ومكان، ولم يكن شعارا للاستهلاك، بل عهد والتزام أمام الشعب، وما وُجِدنا إلا من أجل الانتصار لهذه الإرادة وإقصاء من يحاول تجاوزها أو تجاهلها أو إهانتها.



وزاد: لذا، قطعاً ودون أدنى تردد، أعلن تأييدي لاستجواب رئيس الوزراء.



بيان الساير والعتيبي وجوهر

أصدر النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود.حسن جوهر بيانا بشأن الاستجواب الذي تم تقديمه من قبلهم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والمكون من 3 محاور.



وقال النواب الثلاثة في البيان «إن ما تمر به البلاد من منعطف سياسي وأزمة ثقة وصعوبة بالوصول لأرضية عمل مشتركة تمثلت عبر مجموعة من التجاوزات الدستورية لرئيس الوزراء خلال دور انعقاد ونصف من عمر هذا المجلس دون وجود أي شكل من أشكال البوادر لتصحيح هذا المسار أو ترميم تلك الفجوات في علاقة السلطتين أو الوقوف على أرضية صلبة تضمن احترام كل طرف لحقوق وواجبات الآخر الدستورية حماية للعمل البرلماني من العبث وحفاظا على دولة المؤسسات».



وأضافوا: «ولما كانت المذكرة التفسيرية لدستور الكويت في هذا الصدد رسمت ملامح حل هذا الخلاف وجعلت من سمو الأمير حكما وقراره فصلا مرجحا وفق الصالح العام الذي هو رائد العمل التنفيذي من جهة والرقابي من جهة أخرى ووضعت هذه الأزمة تحت رقابة الرأي العام التي لا شك أن الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ويجعل منها العمود الفقري لشعبية الحكم».



وفي ختام بيانهم قال النواب: وإذ إننا بصفتنا ممثلين عن الأمة وصوتها في الدفاع عن المؤسسة التشريعية وحقوقها وحصنها الحصين في الرقابة والتشيع، نعلن عن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء عبر ثلاثة محاور رئيسية هي الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء، وتعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، والنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.



.. واستقبل سفيري الإمارات وفلسطين والأمين العام لمجلس الشورى القطري



استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر حامد النيادي، وحضر اللقاء النائب مبارك العجمي. واستقبل الرئيس الغانم سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب.



كما استقبل الغانم الأمين العام لمجلس الشورى القطري رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية د.أحمد بن ناصر الفضالة والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، حضر اللقاء الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني.