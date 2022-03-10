قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إن «العلاقات بين إسرائيل وتركيا مهمة لإسرائيل ومهمة لتركيا، وللمنطقة بأسرها». واضاف هرتسوغ في تصريح مقتضب قبيل إقلاع طائرته من مطار بن غوريون قرب تل أبيب إلى انقرة امس «شهدت علاقة إسرائيل وتركيا فترات صعود وهبوط ولحظات صعبة في السنوات الأخيرة... سنحاول إعادة بناء العلاقات بطريقة مدروسة وحذرة».



ويزورهرتسوغ أنقرة في أول زيارة لرئيس إسرائيلي الى تركيا منذ العام 2007، بهدف إعادة بناء العلاقات بين البلدين بعد أكثر من عقد من التوتر.



وعبر هرتسوغ عن أمله في أن «تبدأ الزيارة حوارا عميقا وجادا وجيدا مع تركيا على مختلف المستويات». وتصدعت العلاقات الديبلوماسية بين الجانبين في عام 2010 إثر مقتل عشرة مدنيين أتراك في غارة إسرائيلية على سفينة مساعدات كانت تحاول الوصول إلى قطاع غزة وكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل.



وأبرمت اسرائيل وتركيا اتفاق مصالحة في العام 2016 شهد عودة سفيريهما، لكن المصالحة ما لبثت أن انهارت بعد عامين عندما استدعت انقرة سفيرها احتجاجا على استخدام القوات الإسرائيلية العنف لقمع احتجاجات فلسطينية خلال «مسيرات العودة» على حدود غزة.