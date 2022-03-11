

أعلنت لجنة التعريف بالإسلام فتح باب التسجيل في مسابقة المغفور له بإذن الله تعالى سليمان صالح الرهيماني لحفظ القرآن الكريم، للمهتدين الجدد والجاليات المسلمة من غير الناطقين باللغة العربية.



وأعلن المدير العام للجنة التعريف بالإسلام إبراهيم البدر عن عودة فعاليات المسابقة كما كانت في سابق عهدها قبل «كورونا»،. من ناحيته، قال مدير الشؤون الدعوية باللجنة خالد السبع، إنه تم فتح باب التسجيل منذ 7 مارس، وسينتهي التسجيل في 3 أبريل، لافتا إلى أنه يمكن معرفة الشروط والتسجيل في المسابقة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لها https://alrohaimany.com. من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة مساعد العنزي: إن التصفيات الأولية ستقام في رمضان خلال الفترة من 9 إلى 13 أبريل، مشيرا إلى أن أوقات التسميع ستكون بعد صلاة التراويح في الثامنة والنصف مساء، مضيفا أن التصفيات النهائية ستكون خلال 21 و22 أبريل القادم، حيث يتأهل لها 260 مشاركا ومشاركة.