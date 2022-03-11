بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة اسامة العتيبي مشروعي لائحة الإعلانات والتعديلات على لائحة مظلات مواقف السيارات.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعديل وضع حيازة زراعية لإحدى الشركات الواقعة بمنطقة الصليبية الزراعية بمحافظة الجهراء.



طلب وزارة الشؤون الاجتماعية نقل فرع الغاز التابع لجمعية النسيم التعاونية الى المنطقة المحصورة بين منطقة النسيم ومنطقة الجهراء الصناعية الحرفية.



طلب شركة البترول الوطنية الكويتية توسعة موقع محطة تعبئة الوقود رقم 130 الواقعة بمنطقة العبدلي الزراعية قطعة رقم 4 لتعديل مدخل ومخرج المحطة.



تعديل قرار المجلس البلدي رقم م ب /م أ / 184 / 13 / 2015 بتاريخ 6/7/2015 بشأن الجسر الرابط بين القسيمتين 32 و47 في طابق الميزانين والطابق الأول بالمركز الاداري والتجاري بمنطقة الجهراء.



طلب وزارة الأوقاف والشـــؤون الاســــلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة العبدلي بجوار سوق الروضتين المركزي قطعة 1.



طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الموافقة على ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد ضمن حدود محافظة الجهراء بارتفاع ارضي وخمسة طوابق.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار كيبلات أرضية جهد 11 ك ف في منطقة الصليبية الزراعية.طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تخصيص ثمانية مواقع لمحطات تحويل ثانوية وتخصيص موقع محطة تحويل رئيسية لمشروع تربية الأبقار وإنتاج الحليب وزراعة الاعلاف الخضراء بمنطقة كبد رجم خشمان.



طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مصلى ومواقف سيارات بمنطقة عبدالله المبارك - مقابل قطعة 9.



طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن اعادة تصميم موقع مواقف السيارات الأمامية لمركز ضاحية اشبيلية قطعة رقم 3.



مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الاعلانات.



محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية رقم 12/ 2022 / د4 بشأن تعديل لائحة مظلات مواقف السيارات.



طلب وزارة الصحة اعادة تخصيص الاراضي الحكومية التي قد خصصت مسبقا لبناء مستشفيات اهلية وتم سحبها او الغاء تخصيصها.



طلب الشركة الثلاثية للتجارة العامة والمقاولات اضافة على القسيمة رقم 1 من المخطط التنظيمي رقم (ت م / 1 / 1 / 1 ل - 2) بالقطعة رقم 11 بمنطقة القبلة.



«القانونية»: لا رسوم على المظلات



أقرت اللجنة القانونية في المجلس التعديلات على لائحة المظلات والمتضمن كالتالي:



الموافقة على التعديلات وإحالة الى الجلسة الرئيسية.



يعدل البند (3) من المادة الرابعة لتصبح:



3 ـ ألا يزيد طول المظلة على (18م) ويسمح بوضع مظلات عبر الشارع بعمق (20م) بعرض واجهة المنزل في السكن الخاص على أن تبعد عن أي خدمات (5م).



يعدل البند (7) من المادة الرابعة لتصبح:



7 ـ في حالة طلب ترخيص مظلة عبر الشارع يجب ان تكون الساحة المطلوب ترخيص مظلة فيها مقابلة للعقار وألا تزيد المظلة على صف واحد لموقف السيارة.



تعدل المادة السابعة: اضافة بند رقم (1) من المادة السابعة وتصبح:



1 ـ يستثنى السكن الخاص من أي رسوم في استخراج ترخيص او اقامة المظلات.



واضافة بند رقم (2) من المادة السابعة وتصبح:



2 ـ تلتزم الجهة المرخص لها في إقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار في الاستثماري والتجاري والجهات الحكومية والخاصة (باستثناء السكن الخاص) لسداد رسوم قدره (دينار كويتي) ولمرة واحدة عن كل متر مربع بغرض إقامة او ترخيص مظلات وتحصل لدى الإدارة المختصة للبلدية وفقا لقرار رئيس البلدية رقم (61 لسنة 2000) بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.