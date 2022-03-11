تناقش لجنة محافظة العاصمة خلال اجتماعها الأحد المقبل برئاسة عبدالعزيز المعجل طلب وزارة الداخلية تخصيص نقطة أمنية بمنطقة القبلة بالقطعة التجارية الرابعة.



ويتضمن جدول الاعمال التالي: الشكوى المقدمة من اهالي منطقة الخالدية قطعة (2) شارع (27) بشأن تجميد قرار البلدية بإزالة المظلات لحين الفصل في تجاوزات وتعديات نادي الفتاة بحق المنازل المحيطة به.



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث شارع تخديمي ومدخل ومخرج على شارع الخليج العربي بمنطقة الدعية قطعة (5).



طلب محافظة العاصمة إقامة نصب تذكاري في التقاطع ما بين طريق المغرب والدائري الاول.



كتاب الهيئة العامة للرياضة، طلب ضم مساحة احواض السباحة ومواقف السيارات للنادي العربي الرياضي.





