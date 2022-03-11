تبحث لجنة محافظة حولي خلال اجتماعها برئاسة عبدالله الرومي الأحد المقبل اقتراح العضو احمد هديان بشأن تخصيص موقع حديقة عامة بمنطقة الشهداء.



ويتضمن جدول الأعمال التالي: استقطاع جزء من مسجد صقر عبدالله القطان الواقع بمنطقة الجابرية قطعة 8 لبناء سكن عائلي للإمام والمؤذن.



طلب وزارة الشؤون الاجتماعية توسعة فرع التموين الواقع ضمن قطعة رقم 2 بمنطقة مشرف.



طلب الديوان الاميري دمج الارض المجاورة الى مبنى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الجديد الكائن بمنطقة رأس السالمية قطعة 72.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مواقع لمحطة تحويل ثانوية بمنطقة مشرف قطعة 5.



الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن الموافقة على تخصيص منحدر لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من رواد ديوان المرحوم سيد عبدالوهاب الرفاعي - البدع.



