5 صناديق تفوقت على مؤشر السوق الأول خلال فبراير الماضي«ثروة»

تتصدر تقليدياً وإسلامياً.. يليها «كامكو الاستثماري» و«وفرة»

شريف حمدي



في ظل طفرة غير مسبوقة لأسعار النفط بالسوق العالمي انعكست على سوق الأسهم الكويتي، واصلت صناديق الاستثمار في أسهم البورصة الكويتية مكاسبها الكبيرة التي بدأت في تحقيقها منذ بداية العام الحالي استكمالا لما أنهت به العام الماضي.



وشهد أداء الصناديق خلال شهر فبراير الماضي قفزة في الأداء بمكاسب وصلت حتى 15.3%، وتفوقت 5 صناديق على أداء مؤشر السوق الأول الذي حقق 3.8% مكاسب بنهاية الشهر الفائت، بينها 3 صناديق تقليدية هي ثروة الاستثماري، وكامكو الاستثماري، ووفرة، ومن الصناديق الإسلامية تفوق كل من الدرة الإسلامي وثروة الإسلامي على مؤشر السوق الأول. ومع استمرار الزخم التي تشهد البورصة الكويتية منذ بداية 2022 بمكاسب تجاوزت 5.3 مليارات دينار ببلوغ القيمة السوقية 46.7 مليار دينار، حققت جميع الصناديق المستثمرة بالأسهم في بورصة الكويت مكاسب بنهاية فبراير الماضي تتراوح من 1.1% ووصلت حتى 6.4%.



وأظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» وفقا لتقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار، إن 22 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية، سجلت مكاسب منذ بداية العام، وذلك على النحو التالي:



٭ واصلت الصناديق التقليدية تفوقها على الإسلامية خلال فبراير الماضي، وذلك بتصدر صندوق ثروة الاستثماري المدار من شركة ثروة للاستثمار أداء الصناديق بشكل عام بمكاسب 15.3%.



٭ تلاه صندوق كامكو الاستثماري المدار من قبل شركة كامكو انفست بنسبة 10.08%.



٭ ثم جاء صندوق وفرة المدار من شركة وفرة للاستثمار الدولي بنسبة 9.8%.



٭ وحقق صندوق الوسم المدار من الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار مكاسب بلغت 9.7%.



٭ وارتفع صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول المدار من شركة كامكو انفست مكاسب ليحقق 8.7% من بداية العام.



٭ فيما حققت باقي الصناديق التقليدية مكاسب تفاوتت ما بين 1.8% ووصلت حتى 8% كما يظهر من الجدول المرفق.



٭ وعلى مستوى أداء الصناديق الإسلامية، تصدرها صندوق ثروة الإسلامي المدار من شركة ثروة للاستثمار، وذلك بنسبة 11.5%، وتلاه صندوق الدارج الإسلامي المدار من شركة الاستثمارات الوطنية بنسبة 8.3%.



٭ وحقق صندوق الدرة الإسلامي المدار من كامكو انفست مكاسب بنسبة 7.9%، تلاه في المرتبة التالية صندوق الكويت الاستثماري المدار من الشركة الكويتية للاستثمار بنسبة 7.2%.



٭ وحققت باقي الصناديق الإسلامية مكاسب تتراوح من 0.6% وحتى 6.8% من بداية العام الحالي.