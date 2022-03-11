أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة شلمبرجير الأميركية ستزود الكويت بمضخات حديثة لحفر آبار النفط في عقد قيمته 41 مليون دينار.



وقالت المصادر إن العقد تم توقيعه من قبل شركة نفط الكويت مع الشركة الأميركية خلال شهر فبراير الماضي وهو خاص بتوفير مضخات حلزونية لامركزية (PCPs) يتم استخدامها في حفر آبار النفط.



والمضخة الحلزونية اللامركزية هي نوع من مضخات الإزاحة الموجبة وتنقل السوائل من خلال سلسلة من التجاويف الصغيرة الثابتة الشكل والمنفصلة، أثناء دوران الدوار، وتتميز المضخة بمجموعة واسعة من الاستخدامات، بما في ذلك نقل المواد ذات المحتوى الصلب الذي يصل إلى 45%، ودرجة لزوجة قصوى، حيث يمكنها نقل مواد كثيرة مثل الطين أو المواد الكيميائية أو المواد اللاصقة أو الزيوت أو الحشوات، حيث توصلها الى المكان المطلوب بشكل فعال وسرعة عالية.



وأشارت المصادر الى ان شركة نفط الكويت قامت بإدخال المضخات الحلزونية اللامركزية (PCP) في الحقول لأول مرة في عام 2012 وتم التدشين الفعلي للمضخات والعمل بها في عام 2014.