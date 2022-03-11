أعلن بنك QNB عن الفائز الثاني في الحملة الترويجية لإحالة عملاء جدد إلى برنامج أوائل QNB، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وممثلي إدارة QNB، وتم الإعلان عن مصطفى كمال إبراهيم كفائز بمليون نقطة مكافآت Life في الحملة الترويجية لشهر فبراير، في انتظار الإعلان عن فائزين آخرين شهريا حتى نهاية الحملة في شهر مايو.



وللتأهل للفوز بمليون نقطة مكافآت Life يتوجب إحالة عميل أوائل QNB بنجاح للحصول على فرصة دخول السحب على النقاط، ويجب على العميل المحال فتح حساب في أوائل QNB عن طريق تحويل الراتب الشهري (لا يقل عن 35 ألف ريال قطري) أو فتح وديعة (لا تقل عن 350 ألف ريال قطري لمدة 6 أشهر) خلال فترة الحملة.



وعند إحالة عميل، يجب على العميل المحال إعطاء موظف إدارة العملاء الخاص بأوائل QNB في الفرع اسم العميل الذي أحاله عند فتح الحساب بالراتب الشهري أو الوديعة.



وتعليقا على الحملة، قال عادل علي المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: يسرنا رؤية ولاء وثقة عملائنا الأعزاء بخدماتنا المصرفية ونهنئ الفائز في حملة إحالة عملاء أوائل QNB لهذا الشهر، ويواصل QNB تعزيز مكانته كأفضل بنك في قطر والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال العروض والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات جميع الفئات.