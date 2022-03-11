تدور الكاميرا هذه الأيام في سباق مع الزمن من أجل إنجاز المسلسل الاجتماعي الجديد «بيج بوس» للحاق بالدورة الرمضانية التلفزيونية، والمسلسل من إنتاج منصة «فو» بالتعاون مع «اخام فيلمز» منتج منفذ الفنان عبدالله الطراروة، وتأليف الكاتب دخيل النبهان، معالجة درامية سامي العلي، إخراج غافل فاضل، وبطولة حشد متميز من نجوم الوسط الفني، يتقدمهم المطرب القدير خالد الملا والمطربة شمس، بالإضافة الى الفنانين: عبدالله الطراروة وأحمد فرج وفتات سلطان ونادية كرم وعجيل الرفاعي وغيرهم من النجوم، وإشراف عام رازي الشطي وسند راشد.



وعن العمل الجديد، صرح مدير إدارة العلاقات العامة في منصة «فو» أحمد السويلم، قائلا: «بيج بوس» من نوعية المسلسلات «اللايت كوميدي» الخفيف، حيث حكاية إنسان بسيط يرى الأمور بشكلها الطبيعي البسيط، ولكنه يفاجأ دائما بالقوانين والمنغصات التي تعترض مشاريعه وأحلامه البسيطة.



وقد حرصنا في «فو» على إنتاج هذا العمل والذي سيمثل وجبة كوميدية خلال أمسيات شهر رمضان المبارك، حيث سيكون ضمن أعمالنا الجديدة لجمهورنا الحبيب من متابعي منصة «فو» وعروضها، ونحضر لوجبة رمضانية سخية بالأعمال الفنية الدرامية والمنوعة.



من جانبه، قال الفنان خالد الملا: تجربة درامية متميزة، خفيفة الى القلب، عبر أجواء وشخصيات وأحداث تناقش عددا من القضايا والموضوعات الاجتماعية التي كتبت وتنفذ باحترافية عالية بقيادة المخرج القدير غافل فاضل وفريقه الرائع.



بدورها، قالت المطربة شمس: سعيدة بأن أخوض هذه التجربة الدرامية التلفزيونية، حيث أجسد جارة الفنان المطرب خالد الملا، وأعمل على دعم مشاريعه في إطار من الأحداث الكوميدية الخفيفة.



فيما قال الفنان عبدالله الطراروة: أخوض في هذا العمل تجربتين، الأولى «المنتج المنفذ»، وبهذه المناسبة أثمن الدعم الإيجابي الذي تقدمه «فو» لدعم الشباب وحركة الإنتاج الفني الخاصة بالاعتماد على جيل الشباب في مختلف القطاعات الفنية، كما أخوض تجربة التمثيل الى جوار كوكبة من النجوم الذين أعتز بهم وأفتخر لتقديم هذا العمل الكوميدي المحبب.



بدوره، قال المخرج القدير غافل فاضل: «بيج بوس» عمل درامي كوميدي خفيف مشبع بالشخوص والأحداث وأيضا المواقف الكوميدية المكتوبة باحترافية فنية عالية المستوى ودعم إنتاجي عالي المستوى من قبل منصة «فو» التي باتت اليوم احدى مفردات الدعم المهمة لصناعة الانتاج الدرامي التلفزيوني.