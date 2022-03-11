هنأت الكاتبة والشاعرة بان الرفاعي نساء الكويت والعالم بقدوم شهر مارس الذي يعتبر شهر المرأة من بدايته حتى نهايته. ولفتت الى اختياره ليكون موعدا لإطلاق عملين غنائيين من كلماتها توجه من خلالهما رسائل اجتماعية وإنسانية هادفة ترتبط بالمرأة.



كما كشفت عن طرح أغنيتين من كلماتها وألحان مصطفى صبري، الأولى بعنوان «نبع الحنان»، والثانية بعنوان «لا للعنف» وكلتاهما غناء الفنانة رهف، قائلة: أغنية «نبع الحنان» من غناء الفنانة رهف وستكون بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لعيد لأم الموافق 21 مارس من كل عام، وهي إهداء مني الى أمي الحبيبة جنتي في الحياة، والى كل الأمهات على وجه الأرض، فهن رمز للعطاء الخالد بلا حدود، ومنبع الحب الصافي الذي لا ينضب، بهن نبني الأجيال التي تصنع أمجاد الوطن، والعمل يعبر ببساطة وتلقائية عن تقديري كشاعرة لهن.



أما الأغنية الثانية بعنوان «لا للعنف»، فهي ليست رومانسية وإنما إنسانية اجتماعية ومضمونها يركز على مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة التي تتنامى بشكل لافت في العالم عموما وفي مجتمعاتنا العربية والخليجية خصوصا التي تشهد زيادة كبيرة في أعداد النساء المعنفات، مشيرة الى اختيارها التعبير عن الظاهرة بأغنية لتصل الرسالة التي تحتويها بسرعة والى أكبر شريحة من الناس، مبينة أن كتابة شعر غنائي عن العنف ضد المرأة كان تحديا كبيرا بالنسبة لها كشاعرة نظرا لغياب هذا النوع من الأغاني عن الساحة الغنائية العربية، وسعيها الى تسليط الضوء على الظاهرة بكلمات ومضمون يعكسان معاناة المرأة من العنف في كل العالم ولا يتنافى مع التقاليد والأعراف الدينية في المجتمعات العربية، فكلمات الأغنية من شاعرة عربية كويتية الا ان رسائلها تمس العنف الذي تعاني منه كل نساء العالم.