مفرح الشمري



أعلن المنتج عبدالله بوشهري أن العمليات الفنية النهائية الخاصة بإنتاج الموسم الثاني لمسلسل «محمد علي رود» قاربت على الانتهاء على صعيد التصوير والمونتاج وعدد آخر من العمليات الفنية، لافتا الى انه سيكون جاهزا للعرض خلال الدورة الرمضانية المقبلة، مشيرا إلى أن العمل الجديد يأتي امتدادا لمجموعة التجارب الإنتاجية التي حققتها «بيوند دريمز» على مدى السنوات الأربع الماضية، ومن بينها مسلسلات «الديرفة»، «محمد علي رود»، «الناموس» وصولا الى الموسم الثاني من «محمد علي رود» الذي تصدى لكتابته محمد أنور محمد ويخرجه جاسم المهنا وبمشاركة أكبر عدد من نجوم الدراما الخليجية يتقدمهم كل من الفنانين محمد المنصور وجاسم النبهان وأسمهان توفيق وخالد أمين وفيصل العميري وبثينة الرئيسي وعبدالله بهمن وحسين المهدي ومنى حسين وروان مهدي وحصة النبهان وحمد أشكناني ومي البلوشي وحسن ابراهيم ومشاري المجيبل وفتات سلطان وعودة مميزة للفنان نادر الحساوي وآخرون. وأكد أن «محمد علي رود ٢» يمثل أول عمل رعب تراثي في تاريخ الدراما الكويتية والخليجية، ويستحضر شخوصا واحداث الموسم الأول.



وتابع قائلاً: العمل يرتكز على مجموعة من المحاور التي تحرك الشخصيات وهي الطمع والخوف والحب وهي المحاور الأساسية التي تتحرك من خلالها جميع الأحداث والشخصيات في المسلسل.