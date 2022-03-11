بدل طبيعة العمل لمسمى رئيس اختصاصي تمريض بالنسبة للفئة «أ» 350 ديناراً والفئة «ب» 300 دينار و«ج» 250 ديناراً

يمنح الممرضون الحاصلون على مؤهل علمي «دكتوراه» مكافأة بواقع 150 ديناراً شهرياً و25 ديناراً للحاصلين على الماجستير

منح الممرض بدل طبيعة عمل للفئة «أ» 250 والفئة «ب» 200 و«ج» 170 ومكافأة مستوى وظيفي 170 وتشجيعية 250



عبدالكريم العبدالله



بدأت وزارة الصحة بإضافة أسماء الممرضين الكويتيين المستحقين لـ«كادر التمريض الجديد» على «النظم المتكاملة» تمهيدا للصرف قريبا الجاري بأثر رجعي من سبتمبر 2021.



وذكرت المصادر ان عدد الممرضين الكويتيين المستحقين لكادر التمريض الجديد ما يقارب 1100 ممرض وممرضة.



وقالت مصادر في تصريح لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية قام بإنشاء البدلات الجديدة للممرضين، وربطها آليا مع وزارة الصحة، حيث قامت الأخيرة باعتمادها والبدء بإدخال بيانات جميع الممرضين المستحقين «آليا»، ومنح مجلس الخدمة المدنية الممرضين الكويتيين المشمولين بأحكام القرار مكافآت خاصة شهرية. وشملت البدلات والمكافآت للممرضين الكويتيين حسب المسمى الوظيفي، حيث شمل بدل طبيعة العمل لمسمى رئيس اختصاصي تمريض، بالنسبة للفئة «أ» 350 دينارا والفئة «ب» 300 دينار و«ج» 250 دينارا، ومكافأة المستوى الوظيفي 215 دينارا ومكافأة تشجيعية 355 دينارا والزيادة في المكافآت التشجيعية 80 دينارا وعلاوة غلاء معيشة 120 دينارا وبدل خفارة 230 وبدل إشراف 80 ومكافأة تدريب 80 دينارا.



اختصاصي أول تمريض



أما بالنسبة لمستوى اختصاصي أول تمريض، فيمنح بدل طبيعة عمل للفئة «أ» 330 والفئة «ب» 280 دينارا و«ج» 230 دينارا، ومكافأة مستوى وظيفي 215 دينارا وتشجيعية 325 دينارا بزيادة 80 دينارا و120 دينارا غلاء معيشة و220 دينارا بدل خفارة و70 دينارا لكل من بدل الإشراف والتدريب.



اختصاصي تمريض



وبالنسبـــة لمستــــوى اختصاصي تمريض، فيمنح بدل طبيعة عمل للفئة «أ» 310 دنانير والفئة «ب» 260 دينارا و«ج» 210 دنانير ومكافأة مستوى وظيفي 205 دنانير وتشجيعية 305 دنانير بزيادة 80 دينارا و120 دينارا غلاء معيشة و210 دنانير بدل خفارة و60 دينارا لكل من بدل الإشراف والتدريب.



ممرض أول



وتضمن إقرار كادر التمريض حصول مستوى ممرض أول على بدل طبيعة عمل للفئة «أ» 290 دينارا والفئة «ب» 240 دينارا و«ج» 190 دينارا، ومكافأة مستوى وظيفي 205 دنانير وتشجيعية 275 دينارا بزيادة 80 دينارا و120 دينارا غلاء معيشة و200 دينار بدل خفارة.



ممرض



وجاء إقرار كادر التمريض الجديد حصول مستوى ممرض على بدل طبيعة عمل للفئة «أ» 270 دينارا والفئة «ب» 220 دينارا و«ج» 180 دينارا، ومكافأة مستوى وظيفي 195 دينارا وتشجيعية 255 دينارا بزيادة 80 دينارا و120 دينارا غلاء معيشة و170 دينارا بدل خفارة.



ممرض مساعد



أما بالنسبة لمستوى ممرض، فيمنح بدل طبيعة عمل للفئة «أ» 250 دينارا والفئة «ب» 200 دينار و«ج» 170 دينارا، ومكافأة مستوى وظيفي 170 دينارا وتشجيعية 250 دينارا بزيادة 80 دينارا و120 دينارا غلاء معيشة و170 دينارا بدل خفارة.فني أول خدمات تمريض



ويمنح فني أول خدمات تمريض بدل طبيعة عمل للفئة «أ» 230 دينارا والفئة «ب» 190 دينارا و«ج» 160 دينارا، ومكافأة مستوى وظيفي 160 دينارا وتشجيعية 240 دينارا بزيادة 80 دينارا و120 دينارا غلاء معيشة و150 دينارا بدل خفارة.



فني خدمات تمريض



كما يمنح فني خدمات تمريض بدل طبيعة عمل للفئة «أ» 210 دنانير والفئة «ب» 180 دينارا و«ج» 150 دينارا، ومكافأة مستوى وظيفي 150 دينارا وتشجيعية 220 دينارا بزيادة 80 دينارا و120 دينارا غلاء معيشة و150 دينارا بدل خفارة.



المؤهل الجامعي



وشملت فئات المكافآت الخاصة لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين من حملة المؤهل الجامعي التخصصي في مجال التمريض، حيث يحصل رئيس اختصاصي تمريض على 500 دينار شهريا واختصاصي أول تمريض 400 دينار، أما اختصاصي التمريض فيحصل على مكافأة شهرية قدرها 300 دينار، وممرض أول 200 دينار ومستوى ممرض 100 دينار.ويمنح الممرضون الحاصلون على مؤهل علمي «دكتوراه» مكافأة بواقع 150 دينارا شهريا و25 دينارا للحاصلين على الماجستير. من جانبها، أشادت مديرة إدارة الخدمات التمريضية بوزارة الصحة سناء تقدم بجميع من ساهم في تحقيق هذا الحلم وعلى رأسهم وزير الصحة السابق الشيخ د.باسل الصباح الذي بذل جهودا جبارة في إقرار تعديل كادر التمريض، فضلا عن جهود وكيل الوزارة د.مصطفى رضا والوكيل المساعد للشؤون الفنية د.عبدالرحمن المطيري.



وأكدت تقدم، في تصريح صحافي، على أن تعديل كادر التمريض جاء في وقته كمكافأة للممرضين على ما بذلوه من جهود وعطاء إنساني خلال فترة الجائحة، متوجها بالتهاني والتبريكات لجميع الممرضين والممرضات.