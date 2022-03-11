تستعد كلية الطب لعقد المؤتمر السنوي السادس والعشرين للملصق العلمي لكلية الطب وذلك خلال الفترة من 22 - 24 مارس لسنة 2022، وسيشهد المؤتمر حضور ومشاركة عمداء وأعضاء الكليات في مركز العلوم الطبية لكلية الطب - كلية الأسنان - كلية الصيدلة - كلية العلوم الطبية المساعدة- كلية الصحة العامة والطلبة والأطباء من داخل الكويت وخارجها، وذلك وفقا لتعليمات السلطات الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد تقرر هذا العام عقد مؤتمر الملصق العلمي لكلية الطب السادس والعشرين عن بعد عبر الإنترنت، لضمان استمرار كلية الطب في تقديم مساهمتها التعليمية والعلمية والبحثية وخدمة المجتمع، وأهمية هذه المؤتمرات في خلق عدة فرص للباحثين والمتخصصين في مجالات الطب والصحة للحصول على أكبر فائدة ممكنة.



ومن جانبها، أعلنت مساعد العميد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا د.هبة الحسيني أن الهدف من عقد مؤتمر الملصق العلمي هو التواصل بين العلماء في مختلف التخصصات ذات الصلة بالصحة لتحقيق التميز الأكاديمي.



وأضافت أ.د الحسيني أن المشاركين بالمؤتمر قدموا (164) ورقة علمية، ونجحت اللجنة المنظمة في استضافة البروفيسور أشوك شيتي دكتوراه في الطب - جامعة تكساس، ليلقي محاضرة في اليوم الأول من افتتاح المؤتمر وسيكون المحور الأساسي لهذه المحاضرة الحديث عن مشتق (iPSCNCS) البشري من علاج الحويصلات خارج الخلية لمرض الزهايمر: الوعد والتحديات.



فضلا عن استضافة البروفيسور بيتر دوفيندانس دكتوراه في الطب - مدير معهد القلب الهولندي- في اليوم الثالث، وسيكون المحور الأساسي لهذه المحاضرة للحديث عن «علم الأحياء أم التكنولوجيا؟ الابتكار هو المفتاح».



والجدير بالذكر أن افتتاح فعاليات المؤتمر سيكون يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 في تمام الساعة 2 مساء عبر الإنترنت (http://bit.ly/HSCPosterConference2021).