أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 السابقة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 624922.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند إنه تم تسجيل 588 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 617634، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 98.8%.



وأوضح د.السند أنه لم يتم تسجل اي حالة وفاة جراء الإصابة ليستقر إجمالي عدد الحالات المسجلة 2549 حالة، مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 17 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 4739 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد-19» إلى 124.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 9066 ليصبح مجموع الفحوصات 7763313، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 3.8%.