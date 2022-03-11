المؤسسة الأمنية تمتلك من الكفاءات والمهارات والإمكانات ما يؤهلها إلى التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي في جميع القطاعات

أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، على منحه الثقة الغالية واختياره لتوليه حقيبة وزارة الداخلية، معتبرا إياها وسام فخر واعتزاز، مؤكدا أن هذه الثقة الأميرية ستظل خير حافز لبذل المزيد من الجهود والعمل الدؤوب والعطاء لدعم أمن الوطن والمواطنين في ظل القيادة العليا الرشيدة.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير النواف كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ أحمد المنصور الأحمد الصباح، ورئيس الاتحادين القطري والعربي الرياضي للشرطة العميد خالد بن حمد العطية، كلا على حدة، ومنتسبي الوزارة، في مقر الوزارة أمس، للتهنئة بالحصول على ثقة القيادة السياسية وتوليه مسؤولية وزارة الداخلية، بحضور وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس.



وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف أن التكليف أمانة غالية نسأل العلي القدير أن يعيننا عليها وسنحرص دائما على ترجمة اهتمام القيادة السياسية بتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة وفق أحدث النظم والتقنيات مع فرض سيطرة القانون وتطبيقه على الجميع، مؤكدا على تجديد العهد والوعد باسمه ونيابة عن منتسبي المؤسسة الأمنية ببذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الوطن واستقراره وسلامة وأمن مواطنيه.



وأشار النواف إلى أن المؤسسة الأمنية تمتلك من الكفاءات والمهارات والخبرات والإمكانات ما يؤهلها إلى التحول الرقمي والتحديث والتطوير التكنولوجي في جميع القطاعات بما يتواكب مع التوجيهات السامية.