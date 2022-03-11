وجه وكيل النيابة الخافر في محافظة العاصمة رجال المباحث بضبط واحضار اشخاص مجهولين وتسجيل قضية اعتداء على حدث باكستاني وكسر انفه باعتبارها جناية. وبحسب مصدر امني فإن وافدا باكستانيا من مواليد 1957 تقدم الى مخفر العاصمة، وقال ان ابنه من مواليد 2005 تعرض لضرب مبرح من قبل شباب مجهولين مقابل مطعم شهير على الواجهة البحرية وأرفق تقريرا طبيا جاء فيه كسر في الأنف. من جهة أخرى، تقدم مواطن من مواليد 1996 ببلاغ قال فيه ان شقيقه من مواليد 2004 تعرض للضرب من قبل شخصين حدد اسميهما، الأول من مواليد 1995 والثاني من مواليد 2003 وسجلت قضية اعتداء بالضرب جنح أحداث.