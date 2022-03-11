عبدالله قنيص



قال مصدر امني إن الفتاتين (33 و40 عاما) واللتين أقدمتا على قتل امهما طعنا ونحرا في منطقة الواحة، تمت احالتهما الى النيابة العامة، والتي قررت استمرار حجزهما لاستكمال التحقيقات.



وذكر المصدر ان الفتاتين وخلال التحقيق معهما بديتا مضطربتين نفسيا. وردا على سؤال حول الاحالة للطب النفسي، قال: الإحالة للطب النفسي وغير ذلك من اجرءات يختص بها القضاء. لافتا الى ان اداة الجريمة وهي سكين كبير الحجم، ارفقت في ملف الاحالة الى جانب تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص الجثة الى جانب التحقيقات معهما.



وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا امس الأول عن ارتكاب فتاتين لجريمة قتل امهما طعنا ونحرا، وبانتقال رجال الامن شوهدت جثة المجني عليها مفصولة الرأس فيما وجدت الجثة في كيس، واعترفت الفتاتان بأن إحداهما شلت حركة الام وقامت الاخرى بطعنها ونحرها.