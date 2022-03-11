أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الاعتداء ‏الإرهابي بطائرة مسيرة الذي تعرضت له مصفاة تكرير البترول في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة إن هذ الإعتداء الإرهابي الجبان لا يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة فحسب وإنما يستهدف أيضا الإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والتأثير على الاقتصاد العالمي الأمر الذي نجدد معه الدعوة للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده للجم هذه الاعتداءات الإرهابية ووضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها.



وأكدت الوزارة على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.