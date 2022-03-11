عبدالكريم العبدالله



كسرت الجرعة التعزيزية حاجز «المليون» متلق لها، بعد أن حصل اكثر من مليون مواطن ومقيم على «التنشيطية» في دليل على وجود إقبال مستمر على عملية التطعيم، فيما بلغ عدد الأطفال من الفئة العمرية من 5 أعوام الى 11 عاما 19850 طفلا تلقوا اللقاح المضاد لـ «كوفيد-19».



وفي السياق ذاته، تستمر وحدات التطعيم الميدانية بحملاتها بمنح «الجرعة التعزيزية» والتي شملت العديد من الجهات، حيث انتهت امس من تطعيم عمال عدة شركات، وذلك في إطار سعيها للوصول إلى اكبر شريحة ممكنة لتحقيق المناعة في أوسع نطاق مجتمعي.