قال رئيس هيئة الأركان العامة في بيلاروسيا فيكتور جوليفيتش إنه ليس لدى بلاده خطط للانضمام إلى الغزو الروسي لأوكرانيا ولكنها ترسل خمس كتائب تكتيكية إلى حدودها لتحل محل القوات المتمركزة بالفعل هناك في إطار عملية تناوب.



واضاف جوليفيتش «أريد أن أؤكد أن نقل القوات لا يرتبط بأي حال من الأحوال بأي استعداد ولاسيما بمشاركة جنود من روسيا البيضاء في العملية العسكرية الخاصة على أراضي أوكرانيا».



وكان مسؤول أمني أوكراني كبير قد حذر امس بيلاروسيا من إرسال قوات إلى أوكرانيا، قائلا إن كييف تتحلى بضبط النفس تجاه روسيا البيضاء على الرغم من استخدامها كنقطة انطلاق للطائرات الروسية. وأعلن مركز الاتصالات الاستراتيجي الحكومي الأوكراني أن الطائرات الروسية استهدفت عمدا قرية بيلاروسية من المجال الجوي الأوكراني كذريعة لانضمام مينسك إلى الحرب.