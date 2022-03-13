

هدد مسؤول في وزارة الخارجية الروسية كل من فنلندا والسويد، برد لم يحدده على وجه الدقة، حال انضمام أي من الدولتين لحلف شمال الأطلسي (الناتو).



ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن المسؤول الروسي، سيرغي بيلاييف، تحذيره من عواقب عسكرية وسياسية حال انضمام فنلندا أو السويد، غير المنحازتين، للحلف العسكري. وأوضح بيلاييف، الذي يشغل منصب مدير الإدارة الأوروبية الثانية بالخارجية الروسية، إن عدم وجود فنلندا والسويد داخل الحلف يشكل «عاملا مهما لضمان الأمن والاستقرار في شمال أوروبا». وأوضح أنه من السابق لأوانه مناقشة أي إجراءات للرد في الوقت الحالي.