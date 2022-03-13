وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي جاء كما يلي:



سؤال مشترك إلى 11 وزيرا هم وزراء الأوقاف وشؤون البلدية والتربية والعدل والإعلام والصحة والمالية والأشغال والتجارة والشؤون الاجتماعية وشؤون مجلس الأمة: في ظل الأزمة المالية وسياسة الحكومة في ترشيد وضبط الإنفاق وصدور تعاميم وقرارات من مجلس الوزراء بهذا الخصوص ومنها تخفيض المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية بنسبة 50% من المعتمد بميزانية 2021/2022، وتخفيض المشاركة بالتدريب الخارجي والمحلي لجميع الجهات الحكومية، وتخفيض المهمات الرسمية والأبحاث والدراسات والاستشارات وأن على كل جهة التنسيق مع وزارة المالية وعلى الرغم من ذلك نشرت وسائل الإعلام مشاركة جهات حكومية عدة في مؤتمر إكسبو دبي المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل شاركت وزاراتكم والجهات التابعة لكم في مؤتمر إكسبو دبي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما ضرورة المشاركة في المؤتمر؟ وما الإسهامات والنتائج المترتبة على تلك المشاركة؟



2- كشف بعدد أعضاء الوفد المسافر إلى دبي للاشتراك في المؤتمر ومسمياتهم الوظيفية.



3- ما دور كل عضو من أعضاء الوفد المشارك في المؤتمر بشكل تفصيلي؟



4- كم تكلفة رحلة السفر للمؤتمر؟ مع بيان تفصيلي بكل بنود الصرف.



5- هل كان هناك تنسيق مع وزارة المالية قبل المشاركة في المؤتمر؟