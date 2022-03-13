عبدالعزيز المطيري



تحسم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماع تعقده اليوم قضية زيادات رواتب المتقاعدين والأرباح والزيادات السنوية بحضور وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ومدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية مشعل العثمان.



وقال النائب أسامة الشاهين ان اللجنة ستبحث اليوم الاقتراحات النيابية المحالة من اللجنة التشريعية بعد ان تم إقرارها.



وتابع بالقول: ان تقرير اللجنة المالية سيحال إلى مجلس الأمة لمناقشته في الجلسة الخاصة المقررة الخميس المقبل 17 الجاري، وذلك بناء على طلبين نيابيين قدمتهما مجموعتان من النواب، كنت أحدهم، مشيرا الى ان اللجنة ستشهد إقرار تلك الاقتراحات. وشدد الشاهين على ان هذا الإجراء هو شيء قليل تجاه هذه الشريحة الاجتماعية المهمة.



وأول من أمس، أكد النائب سعدون حماد، أنه سيتم صرف ما لا يقل عن 2000 دينار لكل متقاعد وفقا للاقتراحات التي سيتم إقرارها خلال اجتماع اللجنة المالية اليوم.



في هذا الإطار، أكدت مصادر نيابية ان تحديد مسار جلسة الخميس المقبل يتوقف على تقرير اللجنة ونتائج اجتماعها اليوم مع الجانب الحكومي.