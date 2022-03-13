وجه النائب يوسف الغريب سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، قال فيه: مع ارتفاع حالات كورونا بشكل يومي وملحوظ توجد أخبار متواترة تفيد بأن بعض المدارس بجميع فئاتها رصدت بها حالات إصابة بالفيروس المتحور الجديد (أوميكرون) بين الطلبة والمعلمين من دون تصريح واضح من الوزارة بالتأكيد أو النفي ما تسبب في حالة ذعر بين أهالي الطلبة والمعلمين. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما سياسة وزارة التربية للتعامل مع الفيروس المتحور الجديد (أوميكرون)؟



2- هل رصدت الوزارة حالات إصابة بالفيروس المتحور الجديد (أوميكرون) خلال فترة الاختبارات بين الطلبة والطاقم التعليمي؟