استقبل وزير الصحة ورئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لذوي الإعاقه أ. د.خالد السعيد أعضاء مجلس إدارة الهيئة ووفد المنتخب الكويتي للمعاقين المشارك في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة.

وتقدم الوزير السعيد بالتهنئة إلى لاعبي منتخب الكويت المشاركين في البطولة التي استضافتها مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 18 إلى 26 فبراير الماضي، مشيدا بما حققوه من انجاز بحصولهم على المركز الثالث في البطولة، وحصد 34 ميدالية متنوعة، منها 16 ميدالية ذهبية و11 فضية و7 برونزية.

وتمنى الوزير لهم مزيدا من التوفيق والنجاح لمواصلة عطائهم الرياضي، لرفع راية الوطن العزيز في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.