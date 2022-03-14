التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمارتية، عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مقر إقامة جلالته في أبوظبي.

وذكرت وكالة أنباء الامارات الرسمية (وام) في بيان ان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك حمد بن عيسى تبادلا الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وقيادتيهما، متمنين للبلدين دوام التقدم والرفعة والازدهار.

كما نقل ولي عهد أبوظبي إلى ملك البحرين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللبحرين الشقيقة استمرار التطور والرخاء.

وبحث الجانبان علاقات التعاون والعمل والتنسيق المشترك بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتنويع آفاقها في جميع المجالات بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما ومصالحهما المشتركة انطلاقا من الروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وإيمانهما بوحدة المصير المشترك.