اقتربت «حرب أوكرانيا» من حدود حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس مع قصف روسيا منشأة عسكرية أوكرانية قرب الحدود مع پولندا العضو في الحلف، بينما اتهمت كييف القوات الروسية باستخدام قنابل فوسفورية في هجوم طال منطقة لوغانسك.



واعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ان توسع روسيا في الهجمات لتشمل أهدافا جديدة قرب حدود پولندا يعكس إحباطها المتزايد بشأن وتيرة الغزو، مشددا على أن واشنطن ستدافع عن «كل شبر» من أراضي «الناتو»، وستعزز مساعداتها للمقاتلين الأوكرانيين بما في ذلك من خلال توفير أسلحة مضادة للطائرات.



وأكد سوليفان أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون تصعيد الضغط على روسيا، محذرا من أن أي تحركات من جانب الصين أو غيرها لتوفير شريان حياة لروسيا أو مساعدتها في التهرب من العقوبات الغربية سيكون لها «عواقب».



وقال سوليفان: إذا أطلقت روسيا رصاصة على أرض تابعة لحلف شمال الأطلسي فسيفعل ذلك المادة الخامسة وسيدفع الحلف بقوته الكاملة للرد على ذلك.



من جهتها، قالت روسيا إنها تعتمد على الصين في مساعدتها على تحدي الضربة التي تلقاها اقتصادها من العقوبات الغربية، والتي قالت إنها جمدت قرابة نصف احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية.



وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف «نحتفظ بجزء من احتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية بالعملة الصينية اليوان. ونرى مقدار الضغط الذي تمارسه الدول الغربية على الصين للحد من التجارة بين البلدين. بالطبع هناك ضغط من أجل الحد من الوصول إلى هذه الاحتياطيات».



ومضى قائلا «لكنني أعتقد أن شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا بالحفاظ على التعاون الذي حققناه، ولن نحافظ عليه فحسب بل سنعززه في مناخ تغلق فيه الأسواق الغربية» أمام روسيا.



في هذه الأثناء، أصيب ما لا يقل عن ثلاثين شخصا في ضربات روسية طالت كنيسة كبيرة في منطقة دونيتسك، في حين اتهمت كييف الجيش الروسي بقصف بلدته بقنابل فوسفورية في منطقة لوغانسك، بينما أصاب هجوم صاروخي روسي منشأة عسكرية أوكرانية كبيرة على بعد 25 كيلومترا فقط من الحدود مع پولندا العضو في حلف «الناتو»، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات



وقال مسؤول أوكراني محلي إن هجوما صاروخيا روسيا على منشأة عسكرية أوكرانية كبيرة قرب الحدود مع پولندا العضو في حلف شمال الأطلسي أدى إلى مقتل 35 شخصا وإصابة 134 بجروح.



وقالت بريطانيا إن الهجوم، الذي وقع على بعد 25 كيلومترا فقط من الحدود البولندية، يمثل «تصعيدا كبيرا» للصراع.



وأوضحت أوكرانيا أن مدربين عسكريين أجانب عملوا من قبل في هذه المنشأة، لكن مسؤولا من حلف الأطلسي قال إن القاعدة لم يكن بها أحد من أفراد الحلف. ولم يتضح بعد ما إذا كان لأي دول من خارج الحلف ممثلون هناك.



وقال الحاكم المحلي مكسيم كوزيتسكاي إن طائرات روسية أطلقت 30 صاروخا على المنشأة وأن بعضها تم اعتراضه قبل الوصول لهدفه.



وتبلغ مساحة منشأة التدريب العسكري 360 كيلومترا مربعا وهي الأكبر في القطاع الغربي من البلاد.



وأشار وزير الدفاع الأوكـــرانـــي أوليـكـســـي ريزنيكوف في منشور على الإنترنت الى ان «روسيا هاجمت المركز الدولي لحفظ السلام والأمن بالقرب من لفيف. يعمل هناك مدربون أجانب. يتم استجلاء المعلومات المتعلقة بسقوط قتلى أو جرحى».



وفي الغضون، قال أوليكسي بيلوشيتسكي قائد شرطة بوباسنا الواقعة على بعد حوالى مائة كيلومتر غرب لوغانسك، إن الروس استخدموا قنابل فوسفورية في منطقته.



وكتب بيلوشيتسكي على فيسبوك «هذا ما أطلق عليه النازيون اسم البصل الحارق».



وفي منطقة دونيتسك جنوبا، تعرضت كنيسة سفياتوغويرسك الكبيرة، حيث لجأ نحو ألف شخص، لقصف أدى إلى إصابة حوالي ثلاثين شخصا، وفق مكتب المدعي العام الأوكراني.



إلى ذلك، قال الرئيس الأوكـرانـــي فولوديمير زيلينسكي، إن نحو 125 ألف شخص تم إجلاؤهم عبر الممرات الإنسانية من مناطق الصراع في أوكرانيا، مشددا على ان المهمة الرئيسية لعمليات الإجلاء ستركز على مدينة ماريوبول الإستراتيجية.



جاء ذلك فيما استمرت القوات الروسية في ضرب مطار المدينة، كما حاولت محاصرة القوات الأوكرانية أثناء تقدمها من مدينة ماريوبول في الجنوب ومدينة خاركيف في الشمال.



وشهدت خاركيف بعضا من أعنف عمليات القصف الروسية.



وقـالـــت المخــابـــرات البريطانية أيضا إن القوات الروسية التي تتقدم من شبه جزيرة القرم، تحاول تطويق ميكولايف في الوقت الذي تبحث فيه التقدم غربا صوب أوديسا.