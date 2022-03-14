وجه الادعاء العام في ألمانيا اتهامات بالاحتيال ضد ماركوس براون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة خدمات الدفع الإلكتروني "وايركارد".

وكانت الشركة مسؤولة عن واحدة من أكبر الفضائح المالية الأخيرة في ألمانيا. وانهارت الشركة المدرجة سابقا في مؤشر بورصة "داكس" الألماني في صيف عام 2020 في أعقاب الكشف عن الفضيحة.

ويتهم المحققون براون واثنين من مديري الشركة السابقين بالعمل معا لتنفيذ الاحتيال، مثل تزوير الميزانيات العمومية منذ عام 2015 والتسبب في خسائر للمقرضين بلغت قيمتها 1ر3 مليار يورو.

وبحسب لائحة الاتهام، وقع براون عن علم على الميزانيات المزورة.

ولم يدل محامي براون بأي تعليق على الاتهامات حتى الآن. ويقبع المتهم النمساوي في السجن الاحتياطي منذ تموز/يوليو .2020