في إطار الفعاليات المرتبطة بحملة «يا زين تراثنا» التي أطلقها البنك في بداية شهر مارس، أعلن البنك التجاري الكويتي عن تقديم الرعاية للقرية التراثية التابعة لمتحف بيت العثمان والتي تحاكي التراث الكويتي القديم. وقد جاء تنظيم البنك لحملة «يا زين تراثنا» والفعاليات المرتبطة بها إدراكا من البنك بأهمية أحياء التراث الكويتي القديم وتذكير جيل اليوم والغد بالتقاليد والعادات الشعبية القديمة، وكذلك الجوانب الاجتماعية والحياتية للرعيل الأول من أهل الكويت والتي التقت جميعها في إطار ثقافة مشتركة عكست وجسدت الحياة الكويتية قديما في البادية والحضر.



وعن رعاية البنك للقرية التراثية، قالت أماني الورع نائب المدير العام - قطاع التواصل المؤسسي بالبنك التجاري الكويتي: تتضمن رعاية البنك التجاري للقرية التراثية على العديد من الفعاليات منها السوق للمشروعات الصغيرة الذي يحاكي التراث الكويتي القديم وفرقة دسمان الشعبية لأداء الأغاني الشعبية والتراثية مثل العرضة والسامري، بالإضافة الى العروض الشعبية (الدزه، القفال، اليلوه) وغيرها من النماذج والأنماط التي تحاكي التراث والعادات الشعبية التقليدية القديمة، مشيرة الى أن هذه الرعاية مستمرة على مدار ثلاثة أيام متتالية تبدأ من تاريخ 15 الى 17 مارس الجاري. وتابعت مبينة أن فكرة حملة «يا زين تراثنا» هذا العام حملت عنوان (كانت وصارت) وتهدف إلى تعريف الجيل الجديد على التشابه الكبير بين الأفكار الأساسية لكل ما يتم ويستخدم في الوقت الحالي وما يقاس عليه من مستحدثات وتطور بالأفكار الأساسية التي كانت مستخدمة بالماضي، وتشتمل على العديد من النواحي الاجتماعية والممارسات من الماضي، منها الجانب الترفيهي من الألعاب الفردية والجماعية، الأجهزة المستخدمة في العديد من الأنشطة، على سبيل المثال لا الحصر: (كانت مقصي، صارت بادل)، (كانت البشتخته، صارت السماعات) (كانت دندرمه، صارت آيس كريم)، (كانت عماكور، صارت لعبة الواقع الافتراضي)، (كانت كاتب الرسائل، صار قنوات التواصل الاجتماعي)، (كان راعي الخام، صار المول أو السوق)، (كانت الدرباحة، صارت سكوتر).



واختتمت الورع حديثها موجهة الدعوة للجمهور من المواطنين والمقيمين الى زيارة متحف بيت العثمان الذي يعد مقصدا سياحيا مهما في الكويت والتجول في أرجاء القرية التراثية التي تعكس عبق الماضي القديم، وكذلك التعرف على الفعاليات المختلفة التي تتضمنها حملة «يا زين تراثنا» وبعض الجوانب المهمة للموروث الكويتي الشعبي القديم.