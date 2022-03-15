إحالة لائحة النظافة إلى الجهاز التنفيذي لإعادة دراستها ومطالبات بتعديل كل البنود

إبقاء لائحة الإعلانات على جدول الأعمال لاستكمال بحثها خلال الجلسة المقبلة

طلب جلسة خاصة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون البلدية 33/2016

بداح العنزي



أقر المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة اسامة العتيبي مشروع لائحة مظلات مواقف السيارات بعد إجراء التعديلات عليها.



وقد تضمنت التعديلات عدم تحصيل اي رسوم من إقامة مظلات مواقف السيارات في السكن الخاص، كما تم الغاء السماح بإقامة المظلات عبر الشارع وتحديد مهلة سنة لتعديل اوضاع المخالفين.



ووافق المجلس على إحالة لائحة النظافة الى الجهاز التنفيذي في البلدية لإعادة دراستها بعد مطالبة الأعضاء بإلغاء بنود اللائحة واستحداث بنود جديدة تتوافق مع الأوضاع الحالية وخاصة فيما يتعلق بالغرامات المحصلة عند مخالفة الشركات وزيادتها.



وأبقى المجلس على جدول أعمالها لائحة الإعلانات لمدة اسبوعين لحين تقديم تقرير يتضمن قيمة الاعلانات المضيئة بالشوارع المحصلة من المستثمر نظير القيمة الكبيرة التي يحصلها المستثمر من المعلنين سواء المقامة بالشوارع او الأخرى على أسطح المباني التجارية بأنه تم تحديد مسافة 100م بين الاعلان والآخر.



افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة 10 صباحاً.



ونعى العتيبي في بداية الجلسة العم المرحوم مرزوق عبدالوهاب المرزوق الذي كان عضوا في المجلس البلدي عام 1962-1966 كما نعى المرحوم العضو احمد الخطيب الذي كان نائبا لرئيس المجلس التأسيسي، كما نعى المرحوم غنام الجمهور عضو مجلس الامة الاسبق، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة.



وانتقل المجلس إلى مناقشة الردود المؤجلة على أسئلة الأعضاء.



وطالب رئيس اللجنة القانونية والمالية فهيد المويزري بعقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع لائحة النظافة.



وقالت م.مها البغلي ان اللجنة القانونية دورها مراجعة اللوائح ووضع ملاحظاتها على اللائحة لإطلاع المجلس عليها وخلال مراجعتي للائحة لم أجد اي تفسير في هذه اللائحة خاصة أنه تم عقد العديد من ورشات العمل والاجتماعات ولذلك أرجو إعادة اللائحة الى الجهاز التنفيذي لبيان اعمال فرز النفايات وتحديد الكميات.



وأوضح العضو حمد المدلج أن اللائحة مرتبطة بعقود النظافة والجزاءات ولذلك لا بد من وضع لائحة نظافة جديدة وهي غير مقبولة ولا بد ان تنسف هذه اللائحة بالكامل.



وذكر العضو م.عبدالسلام الرندي انه يجب استغلال النفايات لأنها ثروة خاصة ان الجهاز التنفيذي حتى الآن يصر على التخلص من النفايات، وكذلك فشل اللائحة دليل على ضعف الرقابة في ظل التذمر المستمر من قبل المواطنين ولذلك هذه اللائحة غير مناسبة ولا بد من تغييرها، كما يجب ان يكون هناك بند خاص بتدوير النفايات.



وذكر العضو فهيد المويزري ان اللائحة تمت احالتها لاتخاذ قرار مناسب بشأنها لأنها لا ترقى الى الطموح.



ووافق المجلس على اعادة لائحة النظافة الى الجهاز التنفيذي لإعادة دراستها.



وانتقل المجلس إلى مناقشة توصيات لجنة محافظة الجهراء، حيث وافق المجلس على:



وافق المجلس على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعديل وضع حيازة زراعية الشركة المتحدة للانتاج الزراعي الشركة المتحدة للتخزين والتبريد الواقعة بمنطقة الصليبية الزراعية بمحافظة الجهراء، كما وافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية نقل فرع الغاز التابع لجمعية النسيم التعاونية الى المنطقة المحصورة بين منطقة النسيم ومنطقة الجهراء الصناعية الحرفية، وأقر المجلس طلب شركة البترول الوطنية الكويتية توسعة موقع محطة تعبئة الوقود رقم 130 الواقعة بمنطقة العبدلي الزراعية قطعة رقم 4 لتعديل مدخل ومخرج المحطة. كما تم تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ/184/13/2015) بتاريخ 6/7/2015م، بشأن الجسر الرابط بين القسيمتين (32) و(47) في طابق الميزانين والطابق الأول بالمركز الاداري والتجاري بمنطقة الجهراء.



واعتمد المجلس طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة العبدلي ـ بجوار سوق الروضتين المركزي قطعة 1.



ووافق المجلس على اعادة طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الموافقة على ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد ضمن حدود محافظة الجهراء بارتفاع ارضي وخمسة طوابق الى لجنة الجهراء.



ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار كيبلات ارضية جهد (11 ك ف) في منطقة الصليبية الزراعية، كما وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تخصيص ثمانية مواقع لمحطات تحويل ثانوية وتخصيص موقع محطة تحويل رئيسية لمشروع تربية الأبقار وإنتاج الحليب وزراعة الأعلاف الخضراء بمنطقة كبد رجم خشمان.



وأقر المجلس ووافق على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مصلى ومواقف سيارات بمنطقة عبدالله المبارك ـ مقابل قطعة (9)، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن اعادة تصميم موقع مواقف السيارات الأمامية لمركز ضاحية اشبيلية قطعة رقم (3).



وبحث المجلس مشروع لائحة الاعلانات حيث اوضح د. حسن كمال أن هناك فوضى في تطبيق اللوائح، متسائلا: هل تمت دعوة الجهات المعنية مثل هيئة الطرق والتجارة والاشغال لحضور اجتماعات اللجنة.



وتساءل العضو مشعل الحمضان عن اسباب دفع قيمة الترخيص مرة واحدة ولذلك لا بد ان يكون الترخيص سنويا بدلا من الوضع الحالي ويكون قابلا للتجديد.



وذكر العضو حمد المدلج أن جميع الاعلانات ترخيصها سنة.



وقال فهيد المويزري ان الاعلان التعريفي للمحلات مماثل للترخيص التجاري ويجدد سنويا.



ووافق المجلس على تعديل بان تكون مدة الاعلان سنة قابلة للتجديد باستثناء اعلانات المزايدات والاعلانات الاخرى المنصوص عليها وتكون المدة محددة اللائحة او المزايدة.



ووافق المجلس على تعديل مساحة الاعلان بأن تكون 10م بدلا من 15م وفي حالة زيادة المساحة يتم تحصيل رسوم اضافية.



وأقر المجلس تعديلا على أن تكون المسافة بين اعلان وآخر (100م) اضافة الى ان تكون اللوحات الاعلانية قياس 5.5م شاشات تلفزيونية.



وطالبت العضو م.مها البغلي بأن تتم الاستعانة بجهة متخصصة لعمل التعديلات على اللوائح، خاصة فيما يتعلق بالمسافات بين الإعلانات.



وتساءل العضو مشعل الحمضان عن رسوم إقامة الإعلانات، حيث إن الشركات الإعلانية تحصّل رسوما كبيرة نظير الإعلان عبر اللوحات وهو مبلغ خيالي مقارنة بالرسوم المقررة من البلدية.



وشدد العضو د.حسن كمال على ضرورة إعادة قيمة الرسوم المقررة عن الشاشات على المباني.



وأوضح العضو مشعل الحمضان انه لم يتم تسجيل أي مخالفة ضد الشركات التي تقوم بوضع شاشات مخالفة خاصة ان جميع اللوحات على المباني غير مرخصة، ولذلك تحصيل مبلغ 50 دينارا غير كاف ويجب تعديله.



من جانبه، ذكر نائب المدير العام لشؤون التنظيم م.محمد الزعبي أن هناك مزايدة إعلانات تخص البلدية وهي تزيد من إيراداتها أما الإعلانات على المباني التجارية فإنه لا يمنع من إعادة دراستها. وتساءل العضو م.عبدالسلام الرندي عن المسؤول في هدر المال العام.



ودعا العضو مشعل الحمضان الى إصدار لائحة لا تؤثر على المستثمر ولا على المعلن، ولذلك نرى أن تؤجل اعتماد اللائحة لحين الانتهاء من بيان قيمة المتر للإعلان.



ويوافق المجلس على إبقاء اللائحة على جدول الأعمال لاستكمال مناقشتها في الجلسة المقبلة.



وانتقل المجلس لمناقشة لائحة مظلات مواقف السيارات، حيث أوضح العضو مشعل الحمضان أن أغلب الشكاوى كانت بسبب المظلات عبر الشارع والتي أصبحت كوارث نظرا للمشاكل التي تحدث من عملية الاستغلال ولذلك أنا مع إلغاء هذا البند المتعلق بإقامة المظلات عبر الشارع.



وتساءل العضو احمد هديان عن مظلات السيارات في بلدية الجهراء وكذلك السنترال هل هي مرخصة؟ معربا عن أسفه لمخالفة المواطن عند إقامة مظلة.



ووافق المجلس على إجراء تعديل بإلغاء إقامة المظلات عبر الشارع.



ووافق المجلس على لائحة مظلات مواقف السيارات بعد إجراء التعديلات عليها من تاريخ نشره على أن تمنح مهلة لمدة سنة لتعديل أوضاع المخالفين.



من جانب آخر، تقدم العضو مشعل الحمضان بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة التعديلات على قانون البلدية 33/2016.



وانتقل المجلس لمناقشة توصيات اللجنة الفنية المتضمنة طلب وزارة الصحة إعادة تخصيص الأراضي الحكومية التي قد خصصت مسبقا لبناء مستشفيات أهلية وتم سحبها أو إلغاء تخصيصها، حيث وافق المجلس على إبقائها على جدول الأعمال مع دعوة وزارة الصحة.