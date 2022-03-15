ضمن إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في البلدية لمتابعة تطبيق الضوابط والنظم البلدية، كشفت إدارة العلاقات العامة عن تنفيذ فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إغلاق 3 محلات مخالفة لشروط وضوابط البلدية.



وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي إبراهيم السبعان حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحلات العامة.



وقال إن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها في منطقة السالمية على المحلات والمجمعــات قـــد أسفـــرت عــن إغــلاق 3 محلات لقيام أصحابها بمزاولة نشاط غير مذكور بالترخيص واستغلال مساحة.