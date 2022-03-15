أنهت البلدية ممثلة في إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية ومراقبة اعمال الزينة ورفع الاعلام كل الاستعدادات بمناسبة إقامة المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وذلك مساء اليوم الثلاثاء بين فريقي النادي العربي الرياضي ونادي الكويت الرياضي والتي ستقام على ستاد جابر الأحمد الدولي بمنطقة العارضية.



وأوضحت البلدية ان الاستعدادات شملت قيام الفريق الميداني المختص بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بتوفير آليات ومعدات النظافة وعمال التنظيف في المنطقة المحيطة بستاد جابر الدولي وإزالة الشاحنات ومنع تواجد الباعة الجائلين خارج وداخل الستاد.



كما نفذت مراقبة أعمال الزينة ورفع الاعلام عملية تزيين الستاد بأعلام الدولة على الساريات.