قال رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان إن المستهلك على موعد مع أسعار مناسبة وبمتناول الجميع للأسماك المحلية الطازجة خلال الفترة المقبلة لاسيما في شهر رمضان المبارك مع توقع وفرة الصيد.



وأوضح الصويان في تصريح لـ «كونا» أمس أن صيد الأسماك من المياه الإقليمية الكويتية يزداد مع دخول فصل الربيع ودفء الأجواء وخروج الصيادين للبحر بعد فصل الشتاء ما يجعله موسما تنخفض معه أسعار الأسماك، وهذه الأيام تشهد وفرة في أصناف معينة من الأسماك المحلية الطازجة مثل النويبي والشعم والشيم، أما الأيام المقبلة وتحديدا مع دخول شهر أبريل فيكثر صيد سمك الزبيدي الذي يتميز بطعم محبب لدى جل مستهلكي الأسماك في البلاد وعليه فستنخفض أسعاره مقارنة بسعره الحالي.



وعن سمك الزبيدي، قال انه معروف بالمذاق الطيب فهو من أشهى أسماك المائدة الكويتية ويتميز بخلوه من الشوك ويعد من الثروات المهمة في الكويت، داعيا الصيادين إلى الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للصيد خصوصا فيما يتعلق بمواسم حظر صيد الزبيدي والروبيان ليكون موسم صيدها وفيرا بما يخدم الصياد والمستهلك على حد سواء ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.



وأشار إلى توافر أسماك البالول والهامور اعتمادا على مدى قدرة دخول الصيادين القادمين من البحر إلى الاحواض البحرية «النقعة» التي توجد فيها الأقفاص البحرية المسماة محليا «قراقير» مضيفا ان سمك «الصبور» المحبب لدى البعض سيكثر أيضا خلال الشهر المقبل بسبب دفء الطقس. وبين أن زيادة الانتاج السمكي وتوافره بأسعار مناسبة يعتمدان على عوامل عدة، منها مدى تعاون الجهات المعنية بقطاع الصيد نظرا لامتلاكها الحلول لمشاكل الصيادين والقطاع الغذائي والإنتاجي بشكل عام وعليه يمكن للاتحاد مد السوق بالأسماك والمأكولات البحرية بشكل سلس ودائم دون تأخير.



وأشار إلى أن الاتحاد مسؤول عن توفير الأمن الغذائي السمكي المحلي عبر زيادة الإنتاج في مختلف المواسم بأسعار تكون في متناول جميع المستهلكين مواطنين ومقيمين، مؤكدا السعي لتذليل مختلف التحديات التي تواجه صيادي الأسماك عبر التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والجهات الأخرى المسؤولة لحل أي إشكالات وعقبات تواجه الصيادين وفقا للقوانين المنظمة وبما يخدم المصلحة العامة.