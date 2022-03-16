بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ، يشارك الاتحاد USIP في القمة العالمية الشرطية في دبي خلال الفترة من 13 إلى 16 الجاري.



ويمثل الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة عضو اللجنة الفنية العميد حقوقي وليد الشهاب والأمين العام المساعد مدير المكتب الرئاسي العقيد خالد النجار والمدير التنفيذي للجنة العلاقات العامة والتسويق بالاتحاد العقيد طارق السداني.



تقام القمة تحت رعاية صاحب السمو نائب رئيس دولة الامارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



ويعد المعرض والمؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لإعداد أجهزة الشرطة وجهات انفاذ القانون للتحديات الشرطية الناشئة.



والجدير بالذكر ان انعقاد القمة يعد فرصة مهمة لالتقاء القيادات الشرطية وجهات إنفاذ القانون على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي للتواصل مع الحكومات ويعزز الرؤية الاستشرافية لأجهزة الشرطة وترسيخ القدرات الابتكارية لمواجهة التحديات في مجال العمل الأمني وفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أحدث المستجدات.