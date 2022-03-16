تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط مقيم من إحدى الجنسيات الآسيوية وبحوزته 2 كيلو من مادة الماريغوانا المخدرة يقوم بترويجها.



وفي التفاصيل، وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات من أحد المصادر السرية تفيد بأن مقيما من إحدى الجنسيات الآسيوية بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وعليه تم تكثيف التحريات عنه ورصد تحركاته، وبعد التأكد من صحة المعلومات واستصدار الإذن القانوني اللازم، تم ضبطه والعثور بحوزته على 2 كيلو من مادة الماريغوانا المخدرة. وبمواجهة المتهم بالتحريات وبما تم ضبطه بحوزته اعترف بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار، وعليه تمت إحالته مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. من جهة أخرى، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه وضمن جهود قطاع الأمن العام المستمرة في ضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين، تمكنت مديرية أمن محافظة الأحمدي ممثلة في مخفر الفنطاس من ضبط شخص من إحدى الجنسيات الأجنبية وهو يتاجر بزجاجات يشتبه بأنها تحتوي على مواد مسكرة، وذلك أثناء تجول إحدى الدوريات الأمنية في منطقة المهبولة.



حيث تم ضبطه وبحوزته عدد 511 زجاجة مستوردة يشتبه انها مواد مسكرة ومبالغ مالية بعملات متفرقة.



وعليه تمت إحالة المتهم والمضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.