أمير زكي



احتجزت وافدة تعمل خادمة منزلية في نظارة أحد مخافر العاصمة، فيما وقع مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة اللواء عابدين العابدين قرار إبعادها إداريا، بعد إقدامها على تصرف شديد الغرابة وجرم يتنافى مع ما وضعته أسرة كويتية فيها من ثقة بوضعها فضلات في طعامهم بشكل منتظم على مدى أكثر من عام، رغم ان مصدرا امنيا قال: كان من الممكن ان توجه للمتهمة جريمة الشروع في القتل وتعمد إلحاق اذى جسيم الى جانب تهم اخرى خاصة في ظل وجود مقطع فيديو قدمته الأسرة يصور فعلتها ورسالة بعدم الركون الى العمالة المنزلية والاطمئنان اليها لدرجة الثقة العمياء.



وفي التفاصيل، بحسب ما ذكر مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن مواطنا تقدم صباح امس ببلاغ إلى الجهات الأمنية مصطحبا معه خادمته، وهي من الجنسية الهندية، ومقطعا مصورا يكشف جريمتها.



وقـــال المـصـــدر إن المـواطـــن أوضح أنه ومنذ فترة بدات الأسرة



تشعر بأن الأطعمة التي تعدها لهم الخادمة ليست على ما يرام وأن هناك تغيرا في مذاقها، فلجأت إلى وضع كاميرا مراقبة دون ان تعرف الخادمة فكانت الصدمة القوية برصد



الخادمة تضع الفضلات السائلة في اناء ثم توزعها على الاطعمة والمشروبات.



وأضاف المصدر: بمواجهة الخادمة الهندية بالمقطع الذي صور داخل غرفة اعداد طعام المواطن اعترفت بأنها تفعل ذلك من باب الانتقام من الأسرة وأنها تعمد إلى تلويث الأطعمة والمشروبات بطرق أخرى أيضا.



وعللت الخادمة فعلتها الشائنة المقززة بأن الغرفة المخصصة لإقامتها منفصلة عن بقية الغرف حيث توجد أعلى سطح المنزل!