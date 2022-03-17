استقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي عبدالوهاب المطوع ونائب الرئيس التنفيذي الأول، خالد فيصل المطوع، رئيسة البعثة الديبلوماسية السويسرية الجديدة في الكويت والقائمة بالأعمال ياسمين شاتيلا زوالين، وذلك يوم الثلاثاء 15 الجاري، في مقر الشركة في زيارة تعارفية بين الطرفين.



وخلال اللقاء أعربت زوالين التي تقلدت منصبها مؤخرا عن حرص بلادها على تعزيز العلاقات السويسرية - الكويتية من خلال مهمتها الجديدة، خاصة مع القطاع الخاص والشركات التجارية لفتح باب الاستثمارات وعقد المزيد من الشراكات الثنائية.



من جهته، قال المطوع: «نحرص في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية على تعزيز العلاقات السويسرية - الكويتية وفتح فرص التبادل التجاري بين الطرفين. وقد تشرفنا جدا بزيارة السيدة زوالين والحديث معها عن سبل تعزيز العلاقات وتوطيد الشراكات بين القطاع الخاص الكويتي والشركات الخاصة السويسرية الرائدة حول العالم في مختلف القطاعات، والتي من شأنها إثراء السوق الكويتي وتصب في مصلحة المستهلك».



وأضاف: «نتمنى لرئيسة البعثة السويسرية الجديدة التوفيق في عملها والمزيد من العطاء كما نتطلع لاستقبالها مرة أخرى».



تعد شركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية واحدة من أقدم وأكبر شركات التجزئة والتوزيع في سوق الاستهلاك الكويتي المتنامي، وإحدى أنجح شركات الكويت في قطاعي البيع بالجملة والبيع بالتجزئة حيث تمثل أكثر من مائة علامة تجارية.