علاء مجيد



شهدت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية قفزة كبيرة خلال شهر يناير الماضي بنسبة 9% وبقيمة 4.2 مليارات دولار، لتبلغ حيازتها مستوى قياسيا عند 50.6 مليار دولار بنهاية شهر يناير، مرتفعة عن مستويات ديسمبر الماضي البالغة 46.4 مليار دولار.



ووفقا للبيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية، فإن هذا الارتفاع يأتي للشهر الثالث على التوالي، لترتقي بذلك إلى المركز الثاني خليجيا بعد السعودية من حيث حجم حيازتها للسندات الأميركية، بعدما كانت تحتل المركز الثالث بالسابق.



وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 13.43 مليار دولار، فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 37.14 مليار دولار، وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات.



وعلى صعيد حيازات دول الخليج، فقد احتلت السعودية المركز الأول عربيا وخليجيا باستحواذها على سندات أميركية بقيمة 119.4 دولارا، مقارنة بـ 119 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وتنقسم على 100.98 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و18.42 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



وتراجعت الإمارات إلى المركز الثالث خليجيا من حيث حيازتها للسندات الأميركية بقيمة 44.8 مليار دولار، حيث حافظت على استثماراتها خلال يناير الماضي على نفس مستوى ديسمبر 2021 عند مستوى 44.8 مليار دولار، منها 27.77 مليار دولار سندات طويلة الأجل و17.03 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



وبلغت استثمارات قطر في السندات الأميركية نحو 5.16 مليارات دولار، وجميعها سندات طويلة الأجل، بينما جاءت استثمارات سلطنة عمان خلال يناير الماضي بقيمة 5.29 مليارات دولار، منها 5.09 مليارات دولار سندات طويلة الأجل، و203 ملايين دولار سندات قصيرة الأجل.



فيما ارتفعت استثمارات البحرين في سندات الخزانة الأميركية إلى مستوى 1.5 مليار دولار، منها 1.44 مليار دولار سندات قصيرة الأجل، و68 مليون دولار سندات طويلة الأجل.