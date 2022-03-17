صالح السلمي: الملتقى يأتي لتسليط الضوء على دور القطاع الخاص في صناعة العمل اليومي

ماضي الخميس: الملتقى مزيج بين عمل قطاع الإعلام والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية



طارق عرابي



عقد اتحاد شركات الاستثمار مؤتمرا صحافيا ظهر أمس، وذلك للإعلان عن «ملتقى الكويت الاستثماري الخامس» الذي سيعقد يوم 20 مارس الجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت تحت عنوان «الاستثمار في الكويت.. الفرص الضائعة والمتاحة»، بالتعاون مع الملتقى الإعلامي العربي، ويشارك فيه عدد من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة، ومجموعة من الفعاليات الاستثمارية والاقتصادية وجمعيات النفع العام. وفي بداية المؤتمر الصحافي، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، صالح السلمي، ان الهدف من الملتقى هو رسم خارطة طريق لما يمكن ان ينتشل الكويت من موجة التذمر التي يعيشها، وأنه يأتي ليكون خطوة في طريق تحقيق التقدم المنشود على صعيد الاقتصاد الذي يجب ألا يبقى معتمدا فقط على النفط كمصدر أحادي، وإنما يجب أن يتم التركيز على ما تملكه الدولة من عقول لعبت دورا في العديد من الشركات المحلية التي وصلت إلى الآفاق على صعيد المنطقة والعالم.



وأضاف أن هدف الملتقى لا يقتصر فقط على الخروج بتوصيات في نهايته، وإنما يأتي لتسليط الضوء على الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في صناعة العمل اليومي للوصول إلى تحقيق كل الاهداف التي نصبو إليها. وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية في الكويت هي طغيان القطاع العام على جميع مفاصل الدولة، مشيرا إلى أن الكثير من المشاكل يمكن أن تنتهي في حال أتيح المجال للقطاع الخاص بالمشاركة في جميع مناحي الحياة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الكويتي يجب أن يكون هو الغالب في صناعة العمل اليومي بالبلاد بما يحقق العديد من الاهداف التي نسعى لتحقيقها، علما بأن كل الدول المتقدمة تقوم بهذا الامر، فالقطاع الخاص جزء مهم من تركيبة أي دولة بالعالم.



وتابع قائلا: «يجب ان يكون للقطاع الخاص دور في صياغة الحياة اليومية والاقتصادية بل حتى السياسية، خاصة أننا نؤمن بأن الاقتصاد هو الذي يقود، ومتى ما قاد الاقتصاد فإن البلاد ستكون في وضع أفضل مما نعيشه حاليا».



وأشار السلمي إلى ان اتحاد شركات الاستثمار لطالما نادى بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الكويتي، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الذي يلعبه اتحاد شركات الاستثمار في هذا المجال، وذلك من خلال الزيارات الدورية التي يقوم بها إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، حيث يتم إبداء الرأي في العديد من القضايا والمشاكل التي يعانيها الاقتصاد الكويتي. واستشهد السلمي بالخطوات التي لعبها اتحاد شركات الاستثمار منذ تأسيسه عام 2005 حتى يومنا هذا، مشيرا إلى أن الاتحاد كان له الفضل في طرح فكرة هيئة أسواق المال قبل أن يتم التفكير بها في الكويت، كما قدم الاتحاد نموذجا كاملا متكاملا مؤلفا من 80 مادة بهدف إحكام الرقابة على عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، كما لعب الاتحاد دورا كبيرا خلال جائحة فيروس كورونا كوفيد -19، حيث قام بطرح خطة أمام مجلس الوزراء، كما اجتمع مع اللجنة المالية بمجلس الامة حول كيفية التعاطي مع هذه الجائحة.



محاور الملتقى



من جهته، قال أمين عام الملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس، إن الملتقى الذي سيعقد بمشاركة وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، وعدد من أعضاء مجلس الامة ورؤساء البنوك والشركات والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية، سيناقش مجموعة من قضايا الاستثمار والاقتصاد، حيث يشارك فيه كل من وزارة التجارة والصناعة، جهاز حماية المنافسة، هيئة القوى العاملة، جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب كل من اتحاد المصارف، والجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعية الشفافية الكويتية، وجمعية المحاسبين الكويتية، واتحاد العقاريين، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأشار إلى أن الملتقى الذي يقام في دورته الخامسة، ينظم بالتعاون مع الملتقى الاعلامي العربي ويعتبر مزيجا بين عمل قطاع الاعلام والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية ممثلة باتحاد شركات الاستثمار واتحاد مصارف الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت التي ستحتضن فعاليات الملتقى.