52.1% من المصابين الأطفال ذكور و53.8% عمرهم أقل من 10 سنوات و40.3% من الحالات تم تشخيصها بأورام الدم

حنان عبدالمعبود



أعلن رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» د.خالد الصالح أن نسبة الإصابة بالسرطان لدى الأطفال اقل منها عند البالغين، مبينا أن عدد حالات سرطان الأطفال بلغت 120 حالة بنسبة 4.3% من مجموع الإصابات بكل أنواع المرض، وذلك وفقا لسجل مركز الكويت لمكافحة السرطان للفترة من يناير حتى ديسمبر 2017.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي تم تنظيمه تحت رعاية الإعلامية القديرة أنيسة جعفر «ماما أنيسة» وبالتعاون مع جمعية «أبي أتعلم» مساء أمس الأول للتوعية بسرطان الأطفال.



وقال الصالح ان 52.1% من الأطفال المصابين ذكور، و53.8% من الحالات تقل أعمارها عن 10 سنوات، و40.3% من الحالات تم تشخيصها بأورام الدم، وأكثر من 55.5% تم تشخيصها بأورام الأنسجة، وتم اعتماد الجراحة كعلاج لنسبة 29.4% من الإصابات، مشيرا إلى ان أغلب الحالات وبنسبة 74.8% تلقوا العلاج الكيماوي و14.3% تلقوا الإشعاعي، و89.1% من الأطفال المصابين مازالوا على قيد الحياة. وبين أن الاستراتيجية الأكثر فعالية لتقليل عبء سرطان الأطفال وتحسين النتائج الصحية هي التركيز على تشخيصه فورا وبدقة، ومن ثم إتاحة علاج ناجع وتقديم رعاية داعمة، مشددا على انه يمكن علاج اكثر من 80% من الأطفال المصابين بالسرطان إذا أتيحت خدمات علاج سرطان الأطفال، لافتا إلى أن الأطفال الذين يستكملون العلاج يحتاجون إلى رعاية مستمرة لرصد حالتهم من أجل التأكد من عدم إصابتهم بالسرطان مجددا.



من جانبها، أكدت الإعلامية أنيسة جعفر «ماما أنيسة» أن هذا العمل الإنساني المختص بدعم الأطفال الذين أصيبوا بمرض السرطان يهدف إلى مساندتهم حتى يتحقق لهم الشفاء الذي سيكون قريبا بإذن الله. وقالت «ماما أنيسة» في كلمة ألقتها نيابة عنها د.مريم العتيبي انه عبر تاريخها الطويل كانت حياتها مع أبنائها الأطفال، تمرح وتأكل وتعيش معهم، لافتة إلى مشاركتها اليوم لأحبائها الأطفال في رحلة علاجهم التي تتطلب منهم جهدا وأملا بالشفاء، مثمنة الجهد الكبير الذي يبذله القائمون على حملة «كان» للتوعية والكشف المبكر للسرطان. بدورها، كشفت استشاري زراعة الخلايا الجذعية في مستشفى البنك الوطني للأطفال د.سندس الشريدة عن استفادة 21 طفلا من المصابين بأمراض سرطانية وغير سرطانية، من عمليات زراعة الخلايا الجذعية، سواء ذاتية أو من متبرع، مبينة أن معظم هذه العمليات تكللت بالنجاح والشفاء التام، لافتة الى البدء في العلاج الخلوي لحالة واحدة تكللت بالنجاح.