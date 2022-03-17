القاهرة - هناء السيد



أعرب وزير الصحة اللبناني د.فراس أبيض عن تقديره لحرص الكويت على مساعدة لبنان المستمرة، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ووقوف الكويت أميرا وحكومة وشعبا إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، موجها الشكر لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وغيرها من المؤسسات والجهات على المساعدات الإنسانية التي لا تنتهي.



جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على هامش مشاركته في مؤتمر اتحاد المستشفيات العربية في القاهرة في دورته الـ 23، حيث أكد أن المؤتمر يعد فرصة جيدة للقاء حضوريا ومناقشة الأوضاع الصحية وخلق آليات عمل عربية ومنصات لمواجهة التحديات الصحية وعرض تجارب الدول العربية لتبادل الخبرات خاصة بعد أزمة «كورونا» مما يؤكد على أهمية التعاون والتكافل العربي خاصة في مجال الصحة، مشددا على أن أحداث الحرب في أوكرانيا أثرت عالميا على الأوضاع الاقتصادية في كافة الدول.



وقال د.أبيض ان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد عبر في أكثر من مناسبة عن محبته للبنان واللبنانيين وحرصه على توفير كل ما يساعد على تخطي المحنة التي يعيشها في مختلف المجالات، وكذلك لا ننسى دور سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - أمير الإنسانية - الذي وقف إلى جانب لبنان في المحافل الإقليمية والدولية.



وأشار وزير الصحة إلى مساهمات الكويت والهلال الأحمر عند وقوع انفجار مرفأ بيروت، حيث بادرت الكويت في حينها بإنشاء جسر جوي نقلت عبره 18 طائرة وأكثر من 820 طنا من المعونات الإغاثية والمستلزمات الصحية، لافتا إلى مبادرة الهلال الأحمر في تأهيل عدد من الشقق المتضررة من جراء انفجار المرفأ الذي وقع في أغسطس من العام 2020.



وذكر انه كان مديرا لمستشفى رفيق الحريري قبل توليه مهام الوزارة وكان يشهد مساعدات ومساهمات الكويت، مثمنا ما قامت به جمعية الهلال الأحمر الكويتي كأول منظمة إنسانية تبادر بتوفير اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» وتنفيذ حملة تطعيم شملت اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين آنذاك.