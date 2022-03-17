عبدالكريم العبدالله



نظمت اللجنة الاجتماعية الرياضية بجمعية العلاج الطبيعي بالتعاون مع جمعية مشرف التعاونية اليوم المفتوح لمرضى «الباركنسون».



وقالت رئيس جمعية العلاج الطبيعي هناء الخميس ان اليوم المفتوح تضمن محاضرات لطرح أحدث العلاجات الطبية والدوائية لمرض الشلل الرعاش او «الباركنسون» ودور العلاج الطبيعي في المرض، وآخر ما توصلت إليه الأبحاث الاكلينيكية في التعايش معه، بالإضافة الى مشاركة العديد من التخصصات الأخرى التي تهتم بمرضى الشلل الرعاش، موضحة ان أبرز المشاركات جاءت من قبل أقسام الجهاز العصبي والعلاج الطبيعي والأغذية والاطعام والصيدلة بمستشفى ابن سينا، والنطق والبلع التأهيلي والعلاج بالعمل بمستشفى الطب الطبيعي والتأهيل.



وأضافت الخميس ان اليوم المفتوح ايضا شمل جلسة علاجية جماعية والعديد من المسابقات مع تواجد عدد من التخصصات الطبية والفنية في مكان واحد، حيث تم الاستماع لاقتراحات المشاركين ومن يرعاهم والاجابة عن استفساراتهم حول مرض الباركنسون، كما تم استخدام تقنية التواصل المرئي بعيد المدى مع د.ولاء كامل اختصاصية الاعصاب والمتخصصة في علاج الباركنسون، حيث تعذر حضورها شخصيا لدواعي السفر المفاجئ وقامت بالإجابة عن اسئلة الحضور حول المرض مع تقديم محاضرة مسجلة عبر الإنترنت.